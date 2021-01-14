İKONİK AKTRİST AUDREY HEPBURN SEVGİSİZDİ

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

ABD’li oyuncu Audrey Hepburn'ün torunu Emma Ferrer, babaannesinin dünyada en çok sevilen kadınlardan biri olmasına rağmen sevgisiz kaldığını söyledi.

Emma Ferrer: Audrey Hepburn baba sevgisinden mahrumdu

Dünyanın en ikonik aktrislerinden olan ABD’li oyuncu Audrey Hepburn'un hayatını konu alan Audrey: Bir ikondan daha fazlası belgeseli için konuşan torunu Emma Ferrer, yıldızla ilgili çarpıcı gerçekleri açıkladı. Ferrer, belgeselde ağlayarak babaannesi Audrey Hepburn’ün 6 yaşındayken babası Victor Ruston tarafından terk edildiğini söyledi.

Ferrer terk edilmenin babaannesi Audrey Hepburn’de çok büyük bir travma yarattığını anlattı.

Çok üzücü bir durum

Ferrer, “Babam bize babaannemin en iyi koruduğu sırrının bu travması olduğunu söyledi. Bence babaannem sadece gerçek aşkı ve sevilmeyi istedi” dedi.

Emma Ferrer, 1993 yılında ölen Audrey Hepburn’ün dünyada en çok sevilen kadınlardan biri olmasına rağmen baba sevgisinden mahrum kalmasının çok üzücü olduğunu aktardı.