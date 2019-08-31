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‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR

Eski Garaj Organizasyon tarafından İstanbul’da en son 13. sü düzenlenen İkinci El Festivali binlerce kişinin gösterdiği yoğun ilgiyle büyüyerek devam ediyor.

‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR

Eski Garaj Organizasyon tarafından İstanbul’da en son 13. sü düzenlenen İkinci El Festivali binlerce kişinin gösterdiği yoğun ilgiyle büyüyerek devam ediyor.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 12:58
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‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’’  ANADOLU’YA AÇILIYOR

İSTANBUL- ‘Atma Değerlendir, Tüketimi Azalt, Mutlu Ol’ mottosunu odak noktasına alan Festival, çağımızın tüketim dünyasında, gereksiz tüketimin önüne geçip, var olanın yeniden değerlendirilmesine ortam yaratarak çevreye ve aile bütçesine katkı sağlamayı hedefliyor. 

Symbol İkinci El Festivali 

05 -08 Eylül tarihleri arasında Kocaeli’nde

Yaz başında Kocaeli’nde ilki düzenlenen İkinci El Festivali, gördüğü yoğun ilgi üzerine, 05 -08 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Symbol Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin ev sahipliğinde AVM’nin teras katında gerçekleşecek. Girişlerin ücretsiz olduğu Symbol İkinci El Festivali, aralarında ikinci el satıcıları, tasarımcılar ve antikacıların bulunduğu 100’ün üzerinde satış standı ile meraklılarıyla buluşacak.

Podyumpark İkinci El ve Tasarım Ürünler Festivali

 12-15 Eylül tarihleri arasında Bursa’da

Bursa Podyumpark Yaşam ve Eğlence Merkezi’nde 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Podyumpark İkinci El ve Tasarım Ürünler Festivali hesaplı alışveriş yapmak ve gün boyu keyifli zaman geçirmek isteyen ziyaretçileriyle buluşacak. Girişlerin ücretsiz olduğu İkinci El Festivali, Best FM radyo sponsorluğunda düzenlenecek.

Kilyos İkinci El Festivali 

21-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Kilyos Yeşilçiftlik Restaurant’ta

Her organizasyonu bir öncekinden daha büyük bir katılımla gerçekleşen Kilyos İkinci El Festivali İstanbul’da 14. cü defa Kilyos Yeşilçiftlik Restaurant’ta gerçekleşecek. Ormanla çevrili alanda düzenlenecek Festivalde ziyaretçiler, gün boyu ihtiyacı olan ürünleri daha uygun fiyata alma imkanı yakalarken, ailesiyle birlikte doğayla iç içe keyifli iki gün geçirecek. 21-22 Eylül tarihleri arasında Antika, ikinci el ve tasarımcıların ürünleri dahil 250 standın katılımıyla düzenlenecek ve sürpriz aktivitelerle renklenecek Festival’de gerçekleştirecek müzik yayınları, ziyaretçilerin alışverişlerine eşlik ederek eğlenceli vakit geçirmelerini sağlayacak. Girişlerin ücretsiz olduğu İkinci El Festivali, Best FM radyo sponsorluğunda düzenlenecek.

Haber: Elif Hayvalı

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Haber: Elif HayvalıElif Hayvalı‘’İKİNCİ EL FESTİVALİ’İkinci El FestivaliEski Garaj OrganizasyonE Yaşam Merkezi
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