İki yılda 52 fotoğraf ödülü aldı

KAYSERİ - Akademisyenliğe 2003 yılında ERÜ İletişim Fakültesi'nde okutman unvanı ile başlayan evli, 2 çocuk babası Uğur Aydın, 2017 yılında ERÜ Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim görevlisi unvanı ile Uygulamalı Fotoğrafçılık derslerinde eğitim vermeye başladı. Uğur Aydın, 2 yıldan bu yana çektiği fotoğraflarla katıldığı yarışmalarda 10'u uluslararası olmak üzere 52 ödülün sahibi oldu. Yaşından fazla ödülü bulunan Aydın, uluslararası fotoğrafçı olma yolunda hızla ilerliyor. Son ödülünü Hindistan’da düzenlenen RGB Uluslararası Fotoğraf Yarışması'ndan alan Aydın, şöyle konuştu:



"İlk ödülümü Sri Lanka'daki uluslararası bir yarışmada aldım. Bronz madalya sahibi olduğum bu yarışmaya Kayseri’nin İncesu ilçesinde bulunan Kervansaray’ın çay ocağını işleten bir amcanın, cam kenarında otururken pozladığım fotoğrafı ile katılmıştım. En son ödülüm ise Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) tarafından desteklenen ve Hindistan’da düzenlenen RGB yarışmasından geldi. Burada da 4 sergileme, 1 özel ödül ve 1 mansiyon ödülü aldım. Yaşım 45 ama yaşımdan fazla ödülüm oldu. 50 civarında ödülüm var ve bunların 10’u yurt dışından. Yakın zamanda da AFİAP adını verdiğimiz uluslararası fotoğrafçı olmak için başvuruda bulunacağım."



Fotoğraf sanatının kendisine, anı yakalamayı ve başka hayatları tanıma becerisini kazandırdığını söyleyen Aydın, "Altın, gümüş, bronz ya da sergileme ödülü gibi çok dalda ödül aldım. Bu şekilde ülkemizi ve üniversitemizi temsil etmeye çalışıyorum."