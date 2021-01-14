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İFSAK 2020 YILIN KÜLTÜR VE SANATA KATKI KURUM ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

İFSAK 2020 YILIN KÜLTÜR VE SANATA KATKI KURUM ÖDÜLÜ NİLÜFER BELEDİYESİ FOTOĞRAF MÜZESİ'NE VERİLDİ

14 Ocak 2021 Perşembe 14:21
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İFSAK 2020 YILIN KÜLTÜR VE SANATA KATKI KURUM ÖDÜLÜ SAHİBİNİ BULDU

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi, içinde bulunduğu coğrafyanın yerel dokusunu ön plana çıkartarak, gerçekleştirdiği sergi ve etkinliklerle tüm Türkiye'deki fotoğraf meraklıları için bir ilgi merkezi yarattığı, Türkiye'de büyük boşlukları olan fotoğraf müzeciliği konusunda farklı bir yaklaşım gerçekleştirdiği için ‘İFSAK 2020 Yılın Kültür ve Sanata Katkı Kurum Ödülü'ne layık görülmüştür.

Nejla Aslan (Nilüfer Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü), Engin Özendeş (Müze Danışmanı ve Sergiler Küratörü) ve Bahadır Öztuna'nın (Fotoğraf Müzesi Sorumlusu) katkılarıyla ‘Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi’ bu ödüle layık görülmüştür.

İFSAK Ailesi ‘Nilüfer Belediyesi Fotoğraf Müzesi yöneticilerini tebrik edip, gerçekleştirdikleri çalışmalarda her zaman yanlarında olduklarını beyan ettiler.

Önce Vatan Gazetesi

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