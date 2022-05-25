İBRAHİM ALTUN RESİM SERGİSİ

ARTCONTACT / İSTANBUL

23 Nisan haftası boyunca büyük ilgiyle izlenen Bir Oda Dolusu Çocuk adlı resim sergisinden sonra İbrahim Altun, Osmanlı ve saray kültüründen yola çıkarak hazırladığı yeni resimlerinden örneklerle şimdi de Artcontact/ İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Modern yaşamla oryantalizmi harmanladığı ve çarpıcı resimlerin yer alacağı karma sergi, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı’daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkez’inde izleyicileri bekliyor.