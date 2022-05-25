Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.398,80
ALTIN
973,78
DOLAR
16,36
STERLİN
20,49
EURO
17,45
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kırklareli Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Osmancık Belediyesi Memur alacak
Osmancık Belediyesi Memur alacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İBRAHİM ALTUN RESİM SERGİSİ

25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:02
İBRAHİM ALTUN RESİM SERGİSİ

ARTCONTACT / İSTANBUL

23 Nisan haftası boyunca büyük ilgiyle izlenen Bir Oda Dolusu Çocuk adlı resim sergisinden sonra İbrahim Altun, Osmanlı ve saray kültüründen yola çıkarak hazırladığı yeni resimlerinden örneklerle şimdi de Artcontact/ İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı’nda sanatseverlerle buluşuyor.

Modern yaşamla oryantalizmi harmanladığı ve çarpıcı resimlerin yer alacağı karma sergi, 26-29 Mayıs tarihleri arasında Yenikapı’daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkez’inde izleyicileri bekliyor.

Önce Vatan Gazetesi

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Ahlat'taki mezar taşları Türk tarihini okumayı öğretiyor'
'Ahlat'taki mezar taşları Türk tarihini okumayı öğretiyor'
Neo Skola ve İlber Ortaylı’dan “Atatürk’ü Anlamak” Eğitimi
Neo Skola ve İlber Ortaylı’dan “Atatürk’ü Anlamak” Eğitimi
KANLI NİGAR MÜZİKALİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
KANLI NİGAR MÜZİKALİ SANATSEVERLERLE BULUŞTU
Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar halkla buluştu
Pamukkale'de antik tiyatro 1690 yıl sonra tekrar halkla buluştu
Saat Kulesi'nde betona gömülü tarih çıktı
Saat Kulesi'nde betona gömülü tarih çıktı
“2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü” CRR’de kutlandı
“2021 Avrupa Yılın Müzesi Silletto Ödülü” CRR’de kutlandı
Altın Kalemler 2022 Sonbahar "Şiir ve Fıkra" Yarışması
Altın Kalemler 2022 Sonbahar "Şiir ve Fıkra" Yarışması
Emre Çelik’in ‘’Peek-a-boo’’ adlı sergisi 1 Haziran'a dek Ferda Art Platform’da
Emre Çelik’in ‘’Peek-a-boo’’ adlı sergisi 1 Haziran'a dek Ferda Art Platform’da
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN GENÇ SANATÇILAR SERGİLERİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NDEN GENÇ SANATÇILAR SERGİLERİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi