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İBB ŞEHİR TİYATROLARI KASIM AYINDA DOPDOLU

BİRİ YENİ 28 OYUN

03 Kasım 2021 Çarşamba 13:42
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İBB ŞEHİR TİYATROLARI KASIM AYINDA DOPDOLU

YAŞAR ŞENYÜZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Kasım ayında 28 oyunla seyirci karşısına çıkıyor.

Kasım ayında tiyatroseverleri Antik Yunan klasiklerinden, modern klasiklere, Amerikan edebiyatından Fransız yazarların oyunlarına zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu ay Yaftalı Tabut, Zehir, Rüstemoğlu Cemal'in Tuhaf Hikâyesi, Antigone, İki Efendinin Uşağı, Matruşka, Geçit, Kısraklı Kadın, Ay Carmela, Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık, Moby Dick, Melek, İfigenya, Çın Sabahta, 12. Gece, Hayat Der Gülümserim, Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Tatlı Kaçık, Hastalık Hastası’nın yanı sıra Karagöz Çiftlik Bekçisi, Benim Güzel Pabuçlarım, Bekçi ile Postacı, Pollyanna, Elma Kurdu Kırtık, Rüya, Bir Gün Ayakkabımın Teki adlı çocuk oyunlarımız seyirciyle buluşacak.

Kasım ayında Bakırköy Belediye Tiyatrosu’nun hazırladığı Ferhan Şensoy’un yazdığı Orhan Kemal Aydın’ın yönettiği İstanbul’u Satıyorum İBB Şehir Tiyatroları’nın sahnelerine konuk oluyor.

Şehir Tiyatroları Buluşuyor

İBB Şehir Tiyatroları ve Bursa Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, Geleneksel Şehir Tiyatroları Buluşmaları kapsamında bir araya geliyor.

Buluşmanın ilk ayağında Bursa Nilüfer Belediyesi’nin hazırladığı, Mark Ravenhill’in yazdığı Mert Öner, Melisa İclal Yamanarda, Ebru Nihan Celkan, Gülhan Kadim, Doğu Akal’in birer episodunu yönettiği Vur Yağmala Yeniden İBB Şehir Tiyatroları Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’ne konuk oluyor.

Buluşmanın ikinci ayağında Murat Mahmutyazıcıoğlu’nun yazıp yönettiği Sen İstanbul’dan Daha Güzelsin, Aralık ayında Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültür Evi’nde sahneleniyor.


Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
İBB ŞEHİR TİYATROLARI KASIM AYINDA DOPDOLU
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