Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıldönümünde Mevlid-i Nebî Sergisi

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıldönümünde açılan Mevlid-i Nebî Sergisi, 8 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında MÜSİAD Genel Merkezi’nde görülebilir.

FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Ali Toy rehberliğinde İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile projelendirilerek hayata geçirilen Mevlid-i Nebî Sergisi; Efendimiz’le ilgili ayetlerden, hadislerden, Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necât’ından seçilen beyitlerle hazırlandı. Otuz üç sanatçının kırka yakın hat, tezhib ve minyatür eserinden oluşan sergi, 8 Kasım, 15.00’te MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılıyor.

Mevlid-i Nebî Sergisi, 20 Aralık’a kadar sanatseverlerin ilgisine açık olacak.