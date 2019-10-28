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Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıldönümünde Mevlid-i Nebî Sergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebî Sergisi, 8 Kasım’da MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılıyor.

Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıldönümünde Mevlid-i Nebî Sergisi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıl dönümüne özel hazırlanan Mevlid-i Nebî Sergisi, 8 Kasım’da MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılıyor.

28 Ekim 2019 Pazartesi 14:04
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Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıldönümünde Mevlid-i Nebî Sergisi

İSTANBUL - Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) iş birliğiyle Hz. Muhammed’in âlemi teşrifinin yıldönümünde açılan Mevlid-i Nebî Sergisi, 8 Kasım-20 Aralık tarihleri arasında MÜSİAD Genel Merkezi’nde görülebilir.

FSMVÜ Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim görevlisi Ali Toy rehberliğinde İslami Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi ile projelendirilerek hayata geçirilen Mevlid-i Nebî Sergisi; Efendimiz’le ilgili ayetlerden, hadislerden, Süleyman Çelebi’nin Vesiletü’n Necât’ından seçilen beyitlerle hazırlandı. Otuz üç sanatçının kırka yakın hat, tezhib ve minyatür eserinden oluşan sergi, 8 Kasım, 15.00’te MÜSİAD Genel Merkezi’nde açılıyor.

Mevlid-i Nebî Sergisi, 20 Aralık’a kadar sanatseverlerin ilgisine açık olacak.

DHA

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Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiHz. Muhammed’in âlemi Teşrifinin Yıl DönümüMevlid-i Nebî Sergisi
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