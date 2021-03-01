‘HUYSUZ’ FİLMİ GELİYOR

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Geçtiğimiz Temmuz ayında hayata veda eden ‘Huysuz Virjin’ sahne adıyla tanınan Seyfi Dursunoğlu’nun hayatı film oluyor. Filmin danışmanlığını Armağan Çağlayan üstlenecek.

1970’lerde devlet memuru iken gösteri dünyasına adım atan Dursunoğlu fuarlarda, gazinolarda ünlü sanatçılarla birlikte sahne alarak tüm Türkiye’yi dolaşmış sonraki yıllarda imza attığı televizyon programlarıyla fenomene dönüşmüştü.



Çağlayan ve Dursunoğlu ‘Huysuz Şov’u da birlikte çekmiş, Çağlayan usta isme veda ederken “Kusura bakmayın ama hayat bana biraz torpil geçti. ‘Huysuz’ bana hepinizden biraz daha fazla şey öğretti. Hepsi için sevgi, saygı, minnet ve hayranlıkla..." ifadelerini kullanmıştı.