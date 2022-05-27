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HOMEROS KENTİNE DÖNÜYOR

BAYRAKLI’DA HOMEROS EDEBİYAT/SANAT FESTİVALİ...

27 Mayıs 2022 Cuma 16:07
HOMEROS KENTİNE DÖNÜYOR

HABER: SEVGÜL EROĞLU

Bayraklı Belediyesi, ‘Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali’ düzenliyor.

Bu yıl birincisi organize edilen ve gelenekselleşmesi hedeflenen festivalin merkezi ‘SMYRNA ANTİK KENTİ’ ve ‘TEPE KULE KONGRE MERKEZİ’ olarak belirlendi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar SANDAL, festivalin Bayraklı’nın tarihsel mirasına vurgu yaptığını ve kent kültürüne katkı getireceğini söyledi.

3-4-5 Haziran 2022’de düzenlenecek festivalin Direktörlüğünü Şair-Yazar Tuğrul Keskin üstlenirken, bu yılki onur konukları, dünyaca tanınan Nobel’e aday Fransız Şair ADONİS ile ülkemizin dünyaca tanınan Şairi Özdemir İNCE olacak. Festival, ‘ADONİS EL YAZMALARI ve HABİP AYDOĞDU RESİM SERGİSİ’ eşliğinde, Smyrna Antik Kenti Kazı Alanı’nda açılacak; Usta Tiyatrocu Gülsüm Tuncer’in sunumuyla, Homeros’un İlyada ve Odessa’sından bölümler okunması ile devam edecek. 3 Haziran tarihi aynı zamanda dünyaca ünlü şairimiz Nazım Hikmet’in ölümünün 82. yılı olması nedeni ile Şair Ahmet Telli ‘Ölümünün 82. Yılında Nazım Hikmet’ adlı kısa bir konuşma gerçekleştirecek. 3 Haziran saat 19.00’daki Festival Açılış Galası, Fuat SAKA konseri ve açılış kokteyli ile sona erecek.

DÜŞÜNÜR/ŞAİR ADONİS AÇILIŞTA

Usta Edebiyatçı Nurduran Duman ve Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin’in çevirmenliğini üstleneceği festival, Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in konuşmaları ile açılacak. Şair/Düşünür ADONİS ve yine Şair/Düşünür Özdemir İnce’nin açılışta sesleneceği festival programında; Ahmet Telli, Özdemir İnce, Nihat Behram, Akif Kurtuluş, Baki Ayhan T, Suna Aras, Aydın Şimşek, Bilsen Başaran, Namık Kuyumcu, Fergun Özelli, Ümit Yaşar Işıkhan, Haluk Işık, Arife Kalender, Dilek Özkan, Cenk Gündoğdu, Eren Aysan, Ferruh Tunç, Yusuf Alper gibi tanınmış şairler; Irmak Zileli, Kemal Varol, Zeynep Göğüş, Feyza Hepçilingirler, Barış İnce gibi tanınmış romancı ve öykücüler ile yıllardır Homeros’un tanıtılmasında emeği olan yazar Haluk Şahin ve Troya kazıları başkanı şair/arkeolog Prof. Dr. Rüstem Aslan; başta Yaşar Aksoy olmak üzere, tanınmış İzmirli Edebiyatçı ve şairler yer alıyor. Festivalin yabancı konukları arasında ise İspanya’dan Şair Raguel Lanseros, Lübnan’dan Şair Manahel Alsahoui, Yunanistan’dan Christos Koukis, İtalya’dan Claudio Pozzani, Fransa’dan Sylvester Clancier bulunuyor. Festival kapsamında ayrıca Gülcan Altan, Ercan/Gökhan Çağıran, Ahura Ritim Grubu konserleri, TOBAV orkestra ve Yıldız Çiçek Sivri’nin sunacağı piyano resitali ile de taçlanacak festivalin ödül törenini ünlü Televizyoncu/Oyuncu Metin Uca sunacak.

‘Bayraklı, 1. Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali’nin son gününde Şair Adonis ve Şair Özdemir İnce’ye Onur Ödülü sunulacak. İzmirli Gazeteci, Yerel Tarih Araştırmacısı, Edebiyatçı Yaşar Aksoy Homeros Emek Ödülü ile ödüllendirilecek. Festival kapsamında “Türkiye’de Haberci Olmak” başlıklı birer konuşma da yapacak olan gazeteciler İsmail Küçükkaya ve Merdan Yanardağ’a ise Homeros Değer Ödülü verilecek. Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali’nin Direktörlüğü’nü üstlenen Şair/Yazar Tuğrul Keskin, Türkiye’de örnek oluşturacak bir festival hayal ettiklerini; Bayraklı’nın değerine ve İzmir’e yakışan bir festival gerçekleştireceklerini vurguladı. Festival, Bayraklı sahilindeki Ahura Ritim Grubu ve Oğuz Aksaç Konseri ile son bulacak.

BAYRAKLI’NIN TARİHSEL ÖNEMİ

Bayraklı Belediyesi Uluslararası Homeros Edebiyat/Sanat Festivali düzenliyor. (3-4-5 Haziran 2022, Bayraklı)

Bayraklı’nın 8500 yıllık İzmir kent tarihindeki çok özel önemine dikkat çeken Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, birincisinin bu yıl gerçekleşeceği evrensel festivalin gelişerek sürdürülebilir olmasını, süreç içinde gelenekselleşmesini amaçladıklarını vurguladı. Direktörlüğünü Şair/Yazar Tuğrul Keskin’in üstlendiği çok yönlü festivalde, Smyrna Kenti’nin kuruluşuna dikkat çeken Sandal, şöyle konuştu:

“Günümüzde Bayraklı Höyüğü olarak adlandırdığımız alan, aslında Smyrna Kenti’nin ilk kurulduğu ve M.Ö 3000’li yıllardan Büyük İskender dönemine kadar, kent merkezinin yer aldığı çok değerli bir yer. Yani Bayraklı, tarihsel mirasıyla birlikte üstlendiği anlam ile İzmir’in kültür hayatı açısından da çok değerli sembolik bir noktada duruyor. Bu nedenle kent hafızasında bu kültürel değeri yaşatmak ve bu festival ile kent kültürüne katkı getirmek istiyoruz. Bunu yapmanın en iyi yolu da, evrensel değerimiz Homeros’u unutmadan edebiyat/sanat alanında güzel ve kalıcı organizasyonlar yaratmaktan geçiyor. Bu anlamda Homeros Festivali, kent için öncü bir örnek oluşturacaktır.”

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Anahtar Kelimeler:
Bayraklı BelediyesiUluslararası Homeros EdebiyatSanat Festivali
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