‘HİT LİKE A GİRL’ İLK KEZ ÜLKEMİZDE

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Kadının kültür sanat etkinliklerinde damgası var diyebileceğimiz kadın dayanışmasına örnek olacak bir yarışmadan bahsedeceğiz. Dünyada 10 yıldır uluslararası olarak düzenlenen kadın davulcuların yarışması ‘Hit Like A Girl’ bu yıl ilk defa Türkiye’de düzenleniyor.

Türkiye’nin kadın davulcuları yarışıyor.

Yarışma ülkenin kadın davulcularının dayanıştığı bir oluşuma da imza atmayı hedefliyor. Böylece kadının toplumdaki yeri ve görevleri için belirlenen klişelerin yıkılması, hatta kadın davulcular tanımlamasının sadece davulcuya dönüşmesi umut ediliyor.

Başvurular 1 Mart-12 Nisan arasında

Yaş, tarz, amatörlük veya profesyonellik şartlarının aranmayan yarışmada başvurular 1 Mart-12 Nisan tarihleri arasında alınacak.

Yarışmanın kazananlarını ülkemizin başarılı davulcularından Volkan Öktem, Lale Kardeş ve Alp Doğan Türeci’den oluşan jüri seçecek.