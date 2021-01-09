HEYECAN VE GERİLİM DOLU BİR YOL 

İSTANBUL

HABER MERKEZİ

Başarılı yazar Mehmet Mollaosmanoğlu’nun kalema aldığı, Baykal Gölü’nden Moğolistan’a giden trende dört kişinin hikayesini anlatan “Kaderler Tableti Atakurt” kitabı, The Roman Yayınları etiketiyle okuyucuyu heyecan dolu bir gerilime sürüklüyor.

Mehmet Mollaosmanoğlu gerilim-kurgu dalında kitaplarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Fantastik gerilim türünde birçok kitap kaleme alan yazar, “Kaderler Tableti Atakurt” ile gerilimseverlere yine sürükleyici ve merak dolu anlar yaşatıyor. The roman etiketiyle çıkan kitabın konusu, Baykal Gölü’nden Moğolistan’a giden trende dört kişi… Türk Mimar Engin Hakkızade… Uygur Özerk Bölgesi’nden bir gerilla, Tamir Tumurbaatar… Saha Türk’ü yaşlı ve mecalsiz Ayçiçek Kadın, bir de yanındaki kimsesiz çocuk Yakıp...

Bir vagonda birleşen dört kader

Engin, Moğolistan topraklarında Ergenekon’u arıyor; Tamir, Uygurların lideri olabilmek için entrika peşinde; Ayçiçek Kadın, çok hasta ve ölmek için yurduna geri dönüyor; Yakıp, Ayçiçek Kadın’ın ölümüyle bir başına kalacağı korkusuyla mahzun ve ürkek. Trendeki dört kişinin bir arada olması asla tesadüf değil, keza üç bin yılda bir açan udumbara çiçekleri göründü, Engin’in Göktürk konçuyu (prensesi) Aybarçın’ın emanetlerine ulaşmasına çok az kaldı, kehanet gerçekleşmek üzere.

Yazar hakkında

Alanya doğumlu yazar inşaat mühendisidir. İlk romanı Ataerkil’in 2007’de basılmasının ardından bugüne kadar toplam on bir eseri yayımlanmıştır. Hâlâ Alanya’da mesleğine devam etmekte aynı zamanda gerilim-kurgu dalında romanlar yazmaktadır.