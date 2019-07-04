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Hermana seyirci ile buluştu

Yusuf Tolga Ünker’in haberi için tıklayınız...

Hermana seyirci ile buluştu

Yusuf Tolga Ünker’in haberi için tıklayınız...

04 Temmuz 2019 Perşembe 19:13
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Hermana seyirci ile buluştu

Hermana belgeseli seyirci ile buluştu

İSTANBUL / YUSUF TOLGA ÜNKER

Yönetmen Enver Arcak’ın yaptığı Hermana isimli belgesel 30 Haziran Pazar günü 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi’nde seyirciler ile buluştu.

Ankara Yahudileri’ni konu edinen belgeselde Yuda Yürüm ve İlya  Araf gibi isimlerin anlatılarının yanında Albukrek ailesi fertlerinin hikayeleri de yer alıyor.  

Belgeselde, İspanya ve Portekiz’den göçenlerin yanı sıra Babil sürgünü ile Anadolu’ya gelmiş olan ailelerin mirası ile şekillenmiş bir kültürün hikayesi bulunuyor. 

Hermana belgeselinde Ankaralı Yahudilerin çoğunun Ladino yerine Türkçe konuşma alışkanlığı ile Ladino dilini unutması ve 1934 öncesi İbrani soyadları yerine Türkçe soyadları almalarının yanı sıra 60’lı yıllardaki Ankara hayatına dair anılar dile getirilmekte.

Filmde, Varlık vergisi ile Aşkale’ye gönderilenlerin bu ağır yük ile maddi zorluk çekmeleri de sunulmakta. Yaşadıkları sorunlar sonucunda ise göç edenlerin halen Türkiye’ye özlem duymaları ve hatta Avrupa’da dahi olsalar bile haberleri ve maçları takip etmelerinin yanında  gelenek ve göreneklerini de koruyor oldukları görülmekte.  

Ankara’dan göçenlerin hafızalarında Dario Moreno’nun Ankara’nın Bomonti gibi çeşitli mekanlarında vermiş olduğu konserler, Atatürk Orman Çiftliği’nde aileleri ile yapmış oldukları piknikler gibi hatıralarının halen canlılığını muhafaza ediyor olduğu anlaşılırken Türkiye’ye duydukları özlem ile bu topraklardan kopamadıkları gözükmekte.

Enver Arcak filimi hakkında yaptığı konuşmada ise filme yapmış olduğu önemli katkılardan ötürü Viktor Albukrek’e teşekkür ettiğini belirtti ve Ankara Yahudileri hakkında bir sergi hazırladıklarını da belirtti. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde Chicago Şehri’nde düzenlenen Docademia Üçüncü Kısa Belgesel Film Festivali’nde resmi seçkiye alındığını ifade etti.

500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi başkanı  Sayın Silvyo Ovadya ise müzelerinde, Ankara’dan bir okul defterinin bulunduğunu söyledi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 04.07.2019 12:19
Anahtar Kelimeler:
500. Yıl Vakfı Türk Musevileri MüzesiEnver ArcakBelgeselHermana
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