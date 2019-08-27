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Herkese Kitap Vakfı, “Doğan Kardeş Kitapcan Sohbetleri”ni başlatıyor

Herkese Kitap Vakfı, “Kitapcan Sohbetleri”nin ilkini 1 Eylül 2019 Pazar günü saat 14:30’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleştirecek.

Herkese Kitap Vakfı, “Doğan Kardeş Kitapcan Sohbetleri”ni başlatıyor

Herkese Kitap Vakfı, “Kitapcan Sohbetleri”nin ilkini 1 Eylül 2019 Pazar günü saat 14:30’da Yapı Kredi Kültür Sanat’ta gerçekleştirecek.

27 Ağustos 2019 Salı 15:10
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Herkese Kitap Vakfı, “Doğan Kardeş Kitapcan Sohbetleri”ni başlatıyor

İSTANBUL- Yapı Kredi Yayınları’nın desteğiyle gerçekleşecek olan sohbet, ünlü youtuber Mösyö Taha ve Büyücü Kitap Kulübü’nün üyelerinin katılımıyla gerçekleşecek. Sohbetin odağında da dünyanın en meşhur büyücüsü Harry Potter yer alacak. 

“Kitap sevgisi küçük yaşlarda başlar. Çocuklar kendilerine söyleneni değil gördüklerini yapmak isterler. Anne babalarının evde kitap okuyup mutlu olduklarını gören çocuklarda kitap sevgisi gelişir. “Kitapcan Sohbetleri” kitaba ilgiyi arttırmayı, kitaplarla eğlenmeyi, mutlu olmayı, ruh sağlığımızı korumayı hedefliyor. Gençlerimiz öğrenmek ve bilgi bulmak için artık interneti kullanıyor. Çağımızda kitapları bilgi edinmek için değil ruhumuzu beslemek için okumaya ihyacımız var” diyen Herkese Kitap Vakfı Kurucu Genel Başkanı Bülent Şenver, herkesi Doğan Kardeş Kitapcan Sohbeti’ne davet etti.

01 Eylül 2019 Pazar günü saat 14:30’da Yapı Kredi Yayınlarının İstanbul Galatasaray’daki genel müdürlük binasında “Büyücü Kitap Kulübü” kurucusu youtuber Mösyö Taha ile yapılacak ve sosyal medyadan canlı yayınlanacak olan “Doğan Kardeş Kitapcan Sohbeti”nin bitiminde yapılacak yarışmayı kazananlara Harry Potter kitapları hediye edilecek.

Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kitapcan Sohbetleri”Mösyö TahaBüyücü Kitap Kulübü’Stanbul Galatasaray’dElif Hayvalı
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