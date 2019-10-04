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Hereke halılarına ilgi azaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eşsiz desenleriyle dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ipek Hereke halılarına, son yıllarda ilgi azaldı. Halı satışlarının eskiye göre çok düştüğünü belirten üretici Nurhan Ör, "Hereke halısı satışları, her geçen gün azalmaya başladı. 1 metrekaresi 1 yılda tamamlanan el emeği, göz nuru ipek halılarının değeri unutulmaya yüz tutuyor" dedi.

Hereke halılarına ilgi azaldı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, eşsiz desenleriyle dünyanın dört bir yanına ihraç edilen ipek Hereke halılarına, son yıllarda ilgi azaldı. Halı satışlarının eskiye göre çok düştüğünü belirten üretici Nurhan Ör, "Hereke halısı satışları, her geçen gün azalmaya başladı. 1 metrekaresi 1 yılda tamamlanan el emeği, göz nuru ipek halılarının değeri unutulmaya yüz tutuyor" dedi.

04 Ekim 2019 Cuma 11:24
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Hereke halılarına ilgi azaldı

KOCAELİ - Dünyanın dört bir yanına ihraç edilen, dokuma tezgahlarında el emeğiyle üretilen ipek Hereke halılarının yoğun satışı azaldı. İpek Hereke halısı dokuyan binlerce kişiden bugün 100- 150'si kaldı. Hereke'de 4 kuşaktır dokuma tezgahlarında ipek halı üretimi yapan Nurhan Ör, her geçen gün ipek halı dokuyucuları ile ürünlerine olan ilginin azaldığını söyledi. Ör, "Halıcılık sektörüne ilgi azaldı. İnsanlar makinede üretilen halılara rağbet gösteriyorlar. Bizim 20 ayda yaptığımız iş makinelerde 1- 2 saatte üretilebilir, ona göre maliyeti düşecektir. Hiçbir zaman el işi olamayacak, ipek olamayacak" diye konuştu. 

'HALI DEĞİL SANAT ESERİ'

El dokuması ipek halıları sadece halı olarak görmemek gerektiğini, bu ürünlerin aynı zamanda sanat eseri olduğunu kaydeden Nurhan Ör, "Dünyaca ünlü halılar ürettik. Çok kopyalarını hiçbir zaman yapmıyoruz. 1 metrekare 1 yılın karşılığı. Bölgede 50 bin dokuyucu vardı. Şu anda 100-150 dokuyucu ya vardır ya da yoktur. Yeni yetişen nesil yok ve kişilerin sanata karşı ilgisi azalıyor. Bunu bir halı değil bir sanat eseri olarak görmelerini istiyoruz. Ne kadar rağbet gösterirlerse bu kalan 100-150 kız devam eder. Makine halıcılığında çok çabuk satılıyor; çünkü uygun fiyatlarda satılıyor. İpek halı az üretiliyor ve müşterisi de az. Hereke halısından dünyada daha iyisi yok. Santimetredeki düğüm sıklığı, kullanılan malzeme, attığınız düğümün çift olması. Buradaki halılara 500 yıl garanti verebilirim. Duvarınıza asın, rengi solmaz, yıpranmaz, dökülmez ve hiçbir şekilde deforme olmaz" dedi.

Nurhan Ör, İtalyan müşterisinin, kendilerine gönderdiği tabloyu halıya dokumalarını istediğini de anlatarak, "Bizden alışveriş yapan bir İtalyan müşterimiz bize tablo gönderdi. Biz bunu ipek halı olarak daha iyisini ürettik. 2 ay desen çalışması yaptık. Renklerin tasarımla birlikte uyum sağlanması çalışıldı ve yaklaşık 1 yılda tamamlandı. Her şeyi halıya dokuyabiliriz" diye konuştu.

Son ürünlerinden de bahseden Nurhan Ör, "Desen çalışmamız ve halıyı renklendirmemiz yaklaşık 2 yılda tamamlandı. Halının altında dünya liderleri, ortada Mustafa Kemal Atatürk, 2 çocuk ve havaya açılan ellerle barışı diliyoruz ve barış güvercinleri ekledik. Bu halıda yaklaşık 45 renk kullanıldı. Santimetrede kullandığımız düğüm ortalama 150 piksel ve çok ince sık bir çalışma oldu" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Hereke HalılarıKocaeliIlgi
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