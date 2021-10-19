Her kilit açılmalı mı?

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İSTANBUL



Maceracı ruhunu Anahtar isimli romanında yarattığı Akın Boyabat karakteriyle hayata geçiren yazar, okuyucuları sürükleyici bir maceraya davet ediyor.

Anahtar romanı, yazar Cengiz Çelik’in köklerinin dayandığı ve kendisinin de doğup büyüdüğü İstanbul’un efsanevi tarihinden alıntılar yaparken, aynı zamanda roman kahramanı Akın Boyabat’ı şehrin eski semtlerinde gizemli bir serüvenin içine atıyor. Kitap bazı gizemlerin üzerindeki sır perdesinin kaldırılmaya çalışılmasının iyi mi yoksa kötü mü olacağını okuyucuya sorgulatıyor. İçine düştüğü gizemi çözmeye çalışan Akın’la birlikte siz de bu maceraya kendinizi kaptıracak ve kitabı bir solukta okuyacaksınız. İkinci kitabı da merakla beklenen yazar, okuyucuyu İstanbul’un bir başka eski semtinde Akın Boyabat’ın yeni bir macerasıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Arka Kapak Yazısı:

Tarih dipsiz bir kuyu gibi. Özellikle İstanbul tarihi… Bu topraklarda yüzyıllar boyu farklı medeniyetler yaşamış. Yerüstünde var olan ve bugüne kadar gelen eserlerin dışında yerin altında bilmediğimiz kim bilir daha ne değerler var. Çok eski dönemlere ait bu değerlere ulaşıp ele geçirmek için bir araya gelen farklı gruplara günümüzde de rastlıyoruz. Bu grupların amacı eski mistik güçlere sahip olup tekrar İstanbul’un, hatta dünyanın hâkimi olmak.

Size deli saçması gibi gelebilir ama ilginç olan bir başka konu da bu grupların içlerinde profesörlerin, zengin iş adamlarının ve iyi eğitim almış birçok insanın olması. Siz bu satırları okurken İstanbul’un, eski adıyla Konstantinopolis’in altında yer alan tünellerde ne olaylar yaşanıyor belki de. Umarım o olaylara karışanlardan biri de siz olmazsınız.

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Müthiş bir serüvenin başlangıcı, bir çocukluk hayalinin gerçekleşmiş hali bu kitap. Cengizciğim, ilki olduğunu bildiğim bu kitap serisinin devamını merak ve mutlulukla bekliyorum. Ellerine sağlık…

Halit Ergenç