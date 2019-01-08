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HepsiTV’nin konuğu Latife Tekin oldu

Yazar yayında eş zamanlı yazdığı iki yeni romanı; Manves City ve Sürüklenme hakkında bilgi verdi.

HepsiTV’nin konuğu Latife Tekin oldu

Yazar yayında eş zamanlı yazdığı iki yeni romanı; Manves City ve Sürüklenme hakkında bilgi verdi.

08 Ocak 2019 Salı 15:21
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HepsiTV’nin konuğu Latife Tekin oldu

İSTANBUL- Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’nın Youtube Kanalı HepsiTV üzerinden yayınlanan “Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri” programının konuğu, üretkenliği ve özgün kalemiyle öne çıkan yazar Latife Tekin oldu. Yazarın eş zamanlı olarak yazdığı son iki romanı “Manves City” ve “Sürüklenme” üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirildi. İki kitabı aynı dönemde nasıl yazdığı ve birbiriyle bağlantılı olup olmadıkları sorulduğunda Tekin, önce Sürüklenme’nin kurgusuna başladığını sonra eş zamanlı olarak Marves City kurgusunun oluştuğunu söyledi. İki romanda da sanayileşme, işçi sınıfının hak arayışı, taşra, yoksulluk mücadelesi gibi bağlantılı konular bulunduğunu ve iki romanın birbirine ayna olduklarını da belirtti. Söyleşide iki romanı aynı anda yazmaya üç dört yıl kadar önce karar verdiği de aktarıldı.

“Bundan sonra üç romanı bir arada yazabilirim!”

Latife Tekin iki kitabı eş zamanlı yazabilmenin bundan sonrasında üç romanı bir arada yazabileceğini düşündürdüğünü belirtiyor. Son iki kitabına konu olan hikâyenin eski kitapları Unutma Bahçesi’nden Muinar’a kadar birçok kitabına da konu olduğunu, bu kitaplarda da aslında insanın hayat içinde sürüklenen bir canlı olduğuna dair bir duygu taşıdığını aktarıyor.  

Tüm kitapları yeniden basılıyor

Latife Tekin okurlarına bir de müjdeli haber var: Tekin’in bugüne kadar yayınlanan tüm kitapları Can Yayınları etiketiyle yeniden basılıyor. Hatta bu iki romanı dışında “Sevgili Arsız Ölüm”, “Berci Kristin Çöp Masalları”, “Gece Dersleri”, “Buzdan Kılıçlar” da yeniden basılıp raflarda yerini aldı. 

Edebiyatseverlere destek çağrısı

Söyleşide, Latife Tekin'in emek harcayarak ve kaynak oluşturularak kurulmasına önemli katkıda bulunduğu Bodrum’daki Gümüşlük Akademisi ile ilgili de bilgi verildi. Bu akademi yazarlara hoş bir üretme ortamı sağlamak, kültürel bir buluşma mekânı işlevi görmesi ve ulusal edebiyatımıza katkı sağlanması amaçlarıyla kuruldu. Latife Tekin, yakında İstanbul’da da atölyeler yapılacağının müjdesini verdi. Hocaları arasında Yekta Kopan’ın da bulunduğu Gümüşlük Akademi ile ilgili duyurular ve etkinlik takvimleri, akademinin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor. 

Haber: Elif Günay

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Anahtar Kelimeler:
“Yekta Kopan’la Yazar Söyleşileri”Latife Tekin
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