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Hem DUYGUlandırdılar hem onore ettiler

Sevgili akrabamız Duygu Hacıosmanoğlu’nun gurur duyduğumuz imza günü, tüm emeğe geçenlere teşekkürler ve dostumuzun başarılarının devamını diler tebrik ederiz.

26 Mayıs 2022 Perşembe 13:22
Hem DUYGUlandırdılar hem onore ettiler

HABER: FUNDA AKOSMAN

Sevgili okurlarım.. 

İstanbul Yenikapı etkinlik alaninda her yıl geleneksel olarak yapılan YÖRESEL ETKİNLIK GÜNLERİNDE bu yıl 12-15 mayıs tarihleri arasında güzel memleketim Samsun’un ve bütün ilçelerinin katıldığı SAMKON çatısı altındaki “Samsun Tanıtım Etkinliği”mizde tanışma, buluşma, dayanışma ve yardımlaşma şenlikleri büyük bir coşku ve heyecanla kutlandı..

Bu güzel ve anlamlı buluşmaya ben de Samsun Kavak’lı olmakla övünen biri olarak severek katıldım.. 

Gerek sosyal Gerek kültürel olarak ilimizi layık olduğu şekilde temsil etmeye çalıştım..Gönül sesim olan şiirlerimi topladığım kitaplarımı SAMKON’da ayrılan standda hem okuyucularimla hem şiir severlerle buluşarak samimi sohbetler ile imzaladım.. Aslında bu ilk buluşma benim için gelecek yıllar adına bir tecrübe oldu..Her ne kadar SAMKON standında bir saatlik kısa  bir zaman dilimi ayrılmış olsa da Gerek ilimizin degerli ziyaretçileri gerekse beni tanıyan eş dost sanatçı arkadaşlarım sanata ve hemşehrilerine göstermiş oldukları ilgiyle beni hem DUYGUlandırdılar hem onore ettiler.. Herkese en içten sevgilerimle teşekkürü borç biliyorum...

İlimizin bu özel gününde Başta SAMKON Genel Başkanımız Sayın  Hasan Kaya Aşçı ve Değerli Yönetim Kurulu Üyelerine, Samsun ve İlçelerinin Değerli Belediye Başkanlarına ve kendi ilçem Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ve Kadef Genel Bşk.Bayram Erişgin’e bütün encümen üyesi dostlarımıza siyasi protokole mensup ilçe başkanları ve yönetimlerine Samsun Kavaklı olup Manisa'da görev yapan Değerli Valimiz Yaşar Karadeniz’e, üst düzey bürokrat sayın Bahri Kesiciye beni hiç bir etkinlikte yalnız bırakmayan ÇAL KANUNUM ÇAL şarkısının güftekârı sayın Cengizhan Mutlu’ya, Mavi Karadeniz TV  Fuat Kuş’a, fotoğraf çekimlerini yapan İsmail Hakkı Bağdat'a, dost yürek Nasır Uygura ve asistanım S. Şanlı’ya ve burada ismini yazamadığım emeği geçen herkese teşekkür ediyorum..

Gelecek yıl yine aynı heyecanla buluşmak dileğiyle selâmlar sevgiler...

DUYGU HACIOSMANOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Duygu Hacıosmanoğlu
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