Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
96216
ALTIN
239.761
DOLAR
5.8250
STERLİN
7.5558
EURO
6.5529
İyi bir dijital vatandaş olmanın sırları
İyi bir dijital vatandaş olmanın...
Uzmanlardan önemli uyarı: Çocuklarda kansere zemin hazırlar
Uzmanlardan önemli uyarı: Çocuklarda kansere...
Bayburt’ta 33 yıl sonra şampiyonluk coşkusu
Bayburt’ta 33 yıl sonra şampiyonluk...
"Sosyal medya etkisi evliliklere zarar veriyor”
"Sosyal medya etkisi evliliklere zarar...
Sporun ruhu fotoğraflara yansıdı
Sporun ruhu fotoğraflara yansıdı

Hedefimiz, kültür sanatta seyirci sayısını her yıl yüzde 50 artırmak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha geniş kitlelerin kültür ve sanatla tanışmasını istediklerini belirterek, "2019 itibarıyla özellikle devlet tiyatroları, güzel sanatlar, opera ve bale bölümü olsun seyirci sayılarını her yıl yüzde 50 artırmak gibi bir hedef belirledik" dedi.

Hedefimiz, kültür sanatta seyirci sayısını her yıl yüzde 50 artırmak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, daha geniş kitlelerin kültür ve sanatla tanışmasını istediklerini belirterek, "2019 itibarıyla özellikle devlet tiyatroları, güzel sanatlar, opera ve bale bölümü olsun seyirci sayılarını her yıl yüzde 50 artırmak gibi bir hedef belirledik" dedi.

22 Nisan 2019 Pazartesi 13:43
0 Okunma
Hedefimiz, kültür sanatta seyirci sayısını her yıl yüzde 50 artırmak

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 1924'te Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu olarak açılan ve uzun yıllar devlet konservatuarı olarak hizmet veren Ankara'daki Mamak Kültür Merkezi'nde inceleme yaptı. Merkezde sürdürülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Ersoy, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

'BU SALONUN ANLAMI ÇOK BÜYÜK'

Bakan Ersoy, Mamak Kültür Merkezi'nin anlamının çok büyük olduğunu belirterek, "Musiki Muallim Mektebi olarak Cumhuriyetin ilk yıllarında hizmete girmiş bir salon. Daha sonralarında devlet konservatuvarı olarak hizmet etmişti. Biz buranın geçmişteki tarihi önemi ve anlamını tekrar kazandıracak bir proje dahilinde Mamak Belediye Başkanımızla görüştük. İş birliğiyle bu binanın restorasyonunu tekrar yapacağız. Hedefimiz 1 Ekim'den itibaren burayı tekrar Ankara'nın kültür merkezlerinden biri haline getirmek" dedi.

Daha geniş kitlelerin kültür ve sanatla tanışmasını istediklerini söyleyen Ersoy, "2019 itibarıyla özellikle devlet tiyatroları, güzel sanatlar, opera ve bale bölümü olsun seyirci sayılarını her yıl yüzde 50 artırmak gibi bir hedef belirledik. Bu amaçla da her yıl bu birimlerimizin kapasitelerini artırıyoruz. Bir süre sonra elimizdeki salonlar yeterli olmayacak. Hedefimiz çok ciddi bir hedef. Bu hedefi koruyabilmek için de Bakanlık olarak salon arayışına geçtik. Bugün de bu kapsamda burayı ziyaret ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet, incelemelerin ardından Mamak Kültür Merkezi'nden ayrıldı.

TARİHİ BİNANIN GEÇMİŞİ

3 katlı bina, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1924'te Cumhuriyetin ilk müzik öğretmen okulu (Musiki Muallim Mektebi) olarak hizmet vermeye başladı. Avusturyalı mimar Ernest Arnold Egli tarafından 1928'de projelendirilen bina, 1938'de eklenen yeni mekanlarla genişletildi ve genç Cumhuriyetin ilk Devlet Konservatuvarı oldu. Çok sayıda sanatçıyı yetiştiren ve 1985'te Devlet Konservatuvarının yeni binasına taşınmasından sonra bu tarihi yapı Mamak Belediyesi Hizmet Binası olarak kullanıldı. Ancak binada belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel etkinlikler de gerçekleştirilmeye devam etti. Bakanlık tarafından 2005'te yapılan karşılıklı protokoller çerçevesinde, binayı eski kimliğine kavuşturmak için köklü bir restorasyon çalışması başlatıldı. Bugün Mamak Kültür Merkezi adı altında Belediye Konservatuvarı olarak da hizmet vermeye devam eden binada, Türk halk müziği, Türk sanat müziği, tiyatro, folklor ve geleneksel el sanatları dallarında eğitimler veriliyor.

DHA

Son Güncelleme: 22.04.2019 13:45
Anahtar Kelimeler:
Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HÜSEYİN CAVİD’İN ÜNLÜ ESERİ “İBLİS” İSTANBUL’DA
HÜSEYİN CAVİD’İN ÜNLÜ ESERİ “İBLİS” İSTANBUL’DA
İstanbul Sanat Magazin Ödül Etkinliği
İstanbul Sanat Magazin Ödül Etkinliği
Emeklerle Renklenen Anılar
Emeklerle Renklenen Anılar
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı için hazırlık
Karaca Mağarası'nın UNESCO listesine adaylığı için hazırlık
Neziha Türken, Fahri Kültür Elçisi oldu
Neziha Türken, Fahri Kültür Elçisi oldu
Step Istanbul için geri sayım başladı
Step Istanbul için geri sayım başladı
DİBEKLİHAN’DAN DÜNYA SANAT GÜNÜNE ÖZEL KARMA SERGİ…
DİBEKLİHAN’DAN DÜNYA SANAT GÜNÜNE ÖZEL KARMA SERGİ…
Didim VegFest, 3'üncü kez kapılarını açıyor
Didim VegFest, 3'üncü kez kapılarını açıyor
En renkli bayram yine Rahmi M. Koç Müzesi’nde
En renkli bayram yine Rahmi M. Koç Müzesi’nde

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans