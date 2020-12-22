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HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN FİLMLER

Atilla Dorsay ‘ çok sayıda başyapıt denecek filmi içeren bir başucu kitabı yazdık’ dedi

22 Aralık 2020 Salı 16:02
4 Okunma
HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN FİLMLER

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Sinema yazarı Atilla Dorsay ‘Hayatımızı Değiştiren Filmler 2015-2020’ başlığıyla son 5 yılın dünya sinemasında önemli yer edinmiş filmlerini yazdı. Kendisini en heyecanlandıran kitaplarından biri olduğunu belirten Dorsay, 426 filmden bahsedilen kitapta son 5 yılın filmlerinin ne kadar kaliteli olduğuna da dikkat çekiliyor. Kendisini en fazla heyecanlandıran kitaplardan biri olduğunu belirten Atilla Dorsay ‘ çok sayıda başyapıt denecek filmi içeren bir başucu kitabı yazdık’ ifadelerini kullandı.

Önce Vatan Gazetesi

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Atilla DorsayKitapFilmHayatımızı Değiştiren Filmlerönce VatanNEDRET HOTUN
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