HAYATIMIZI DEĞİŞTİREN FİLMLER

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Sinema yazarı Atilla Dorsay ‘Hayatımızı Değiştiren Filmler 2015-2020’ başlığıyla son 5 yılın dünya sinemasında önemli yer edinmiş filmlerini yazdı. Kendisini en heyecanlandıran kitaplarından biri olduğunu belirten Dorsay, 426 filmden bahsedilen kitapta son 5 yılın filmlerinin ne kadar kaliteli olduğuna da dikkat çekiliyor. Kendisini en fazla heyecanlandıran kitaplardan biri olduğunu belirten Atilla Dorsay ‘ çok sayıda başyapıt denecek filmi içeren bir başucu kitabı yazdık’ ifadelerini kullandı.