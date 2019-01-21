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“Hayatımız 4 Nala” Sergisi Büyük Kulüp’te...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız…

“Hayatımız 4 Nala” Sergisi Büyük Kulüp’te...

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız…

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:20
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“Hayatımız 4 Nala” Sergisi Büyük Kulüp’te...

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Ressam Esat Acet NuhoğlununHayatımız 4 Nala” adını verdiği 51. Kişisel Yağlı Boya Resim Sergisi 16 Ocak 2019 Çarşamba günü Büyük Kulüp’te açıldı. 

Serginin açılış kokteyli çok sayıda davetli sanatçı ve sanatseveri bir araya getirdi. Sergiye katılan sanatseverler ve Jokey Kulübü’nden olan kişiler sanatçının tüm eserlerini çok beğendiler.  

Sanatçının eserleri Büyük Kulüp’te 30 Ocak 2019 tarihine kadar sergilenecek. Büyük Kulüp Cemil Topuzlu Caddesi No: 42 Çiftehavuzlar – Kadıköy / İstanbul

Ressam Esat Acet Nuhoğlu

Ressam Esat Acet Nuhoğlu 01.01.1968 tarihinde Ordu’da dünyaya geldi. İlk okul yıllarında başlayan resim sevgisi lise yıllarında tutku haline gelmiştir. Kendini geliştirmek için Ressam Nuri Salı, Ressam Cenk Salı, Ressam Dr. A.Yaşar Serin’ den ders almıştır. 1986 yılında ilk sergisini Muğla Marmaris‘te açmış. 1989 yılında Astsubay olmuştur. Bir taraftan da çok sevdiği resme devam etmiştir. 2002 yılında Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Resim Bölümünden mezun olacak öğrencilere tez konusu olmuş, hayatı-eserleri literatüre geçmiştir.

30 yılı geçmiş çalışmalarının teması; kaybolmakta olan tarihi miraslarımız, sokaklarımız, doğamız, nesli tükenmekte olan canlılarımız ve özellikle atlardır. 

Ressam Esat’ın At sevgisi:

At günümüzde de geçmişteki gibi en sevdiğimiz hayvanlar arasında yer alır. Yıllar geçmesine rağmen bu durumun değişmemesinin nedeni atların sadece fiziksel özellikleri sayesinde bize olan yardımları değil. Bize verdikleri sadakat ve sevgi sayesinde onları can dostlarımız olarak görürüz. Onlarla duygusal bağlar kurarız. Yeri gelir ona bir şey olmasın diye çabalarız yeri gelir arkasından yas tutmak zorunda kalırız. Ama hiçbir zaman yüreğimizdeki at sevgisi sona ermez. Bende bu sevginin eserlerime yansıması gerektiğini düşündüm çünkü atlar gibi cesur, güçlü, sadakatli, sevecen, özgür yaradılışlı hayvanlar hayatımızın önemli anlarını kapsıyor.

Bana göre sanat; hayatımızdaki anlarımızı ve anılarımızı içeren, bakıldığı zaman insanın içine işleyen ve onda farklı duygular uyandıran, biricik eserlerden oluşur. Hayatımda değer verdiğim bu iki şeyi –atları ve sanatı- birleştirerek çalışmak; eserlerimi üretişimin her aşamasında ve daha sonrasında beni mutlu etmekte. Sanat eserlerimde at temasını işlememin bir sebebi de ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ ün de toplumumuzun gelişiminde atları ve sanatı merkeze almasıdır. Ben de bu düşüncelerin izinden giderek bu zamana kadar ki açtığım sergilerimde çocuklara ve genç nesillere at sevgisini aşılamaya çalıştım. Bundan sonra da bu yolda ilerlemeyi umut ediyorum. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Esat Acet NuhoğluHayatımız 4 NalaBüyük Kulüp
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