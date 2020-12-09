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Hayata düşen gölgeler

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız.

09 Aralık 2020 Çarşamba 23:53
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Hayata düşen gölgeler

YAŞAR ŞENYÜZ / İSTANBUL

İran’lı Yazar Reihaneh Shahsavan’dan 14 İranlı Kızın Komik Hikayesi

HAYATA DÜŞEN GÖLGELER

1983 yılının Şubat ayında Tahranda dünyaya gelen Reihaneh shahsavan adlı İran’lı yazarın Kardan Yayınevi tarafından çıkan kitabında 14 İranlı genç kızın komik hikayelerine yer vermiş. Yazar; Pandemi başlamadan hemen önce raflarda yer alan ‘Hayata Düşen Gölgeler’ adlı kitaba gösterilen ilgiden çok memnun.

Yüksek lisans kütüphanecilik  bölümünden mezun olan Yazar Reihanen Shahsavan’a adının ne anlama geldiğini sorduğumuzda, Türkçede kullandığımız Reyhan ismi ile eş anlamlı olduğunu öğreniyoruz. İran güzeli Yazar kitabı hakkında; İranlı ve Türk kızların, aralarında çok belirgin farklar var ama benzer yanlarıda çok fazla. Bu yüzden, eseri yazarken Türk kızlarıyla, İranlı kızların benzerliklerini belirginleştirerek yazmaya çalıştım. Ben 6 yıl parlamento muhabirliği yaptım. Daha sonra aynı zamanda iki dergide birden editörlük yapıyorum. Biri kadın dergisi, biri psikoloji dergisi... Halen, önemli bir yayınevinin müdürlüğünü yapmaktayım". Dedi.

Türk kadınları hakkında düşüncelerini sorduğumuz yazar;  Türk kadınları çok zarif ve ailesine düşkün kadınlar, çalışmaya da çok önem veriyorlar. Onlar da İran’lı Kadınlar gibi sadece kendilerini düşünmüyorlar ve çok yardım severler. Hayata Düşen Gölgeler adlı kitabımın konusu ise 14 İranlı genç kızın başından geçen komik kısa hikayelerini bulacaksınız. Her hikaye için çizilmiş özel karikatürler var. Diyen Yazar Shahsevan kitabın ismi için de; Her insanın hayatında bazı gölgeler vardır ki bu gölgeler onun gelişmesini engelliyor ama insanlar eğer isterlerse bu gölgeleri kendi hayatlarına göre değiştirebilirler. Özet olarak söylemek gerekirse, insanlar kendi hayatlarına yön verebilir bu yüzden kitabimin adını ‘Hayata Düşen Gölgeler’ yaptım diyen yazarın okuyucularına bir de mesajı var; Bu Pandemi döneminde kendinize dikkat edin ve hasta olmamaya çalışın. Hastalık bittiği zaman hayatınızda da değişiklikler yapın mesela yağmurlu havada şemsiyeyle olmanız gerekmiyor 

yağmurlu havada sokaklarda şemsiyesiz de yürüyüş yapın ve yağmurun altında ıslanın, demek istediğim farklı şeyleri denemeden korkmayın. 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Reihaneh ShahsavanİranHayata Düşen Gölgeler
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