"HAYATA DAİR NE VARSA MALATYA’DA KARŞILIĞI VAR"

HABER: FİLİZ YAVUZKURT

Gerçekleşen ziyarette , Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , Anadolu Basın Yayın Birliği (ABYB) Malatya Şube Başkanı Filiz Yavuzkurt ve Başkan Yardımcısı Said Yalçın ,vatandaşın memnuniyeti ve başarının sırrı hakkında görüşme yaptılar.

Vatandaşla iç içe ve halkla en yakın yönetim birimi olan Belediyelerin aldıkları kararlar, verdikleri hizmetler o sınırlarda yaşayanları doğrudan etkiliyor ve dolayısıyla başarıyı belirleyen en önemli etken olarak sunulan hizmet ve hizmetin kalitesi sonuç olarak karşımıza çıkıyor. Ancak öyle bir zamandayız ki, iletişim olanaklarının artması bu hizmetlerin her aşamasını yeniden şekillendiriyor.

Sunulan hizmet ve hizmetin kalitesi noktasında vatandaşın düşüncelerini aldık. Belediye hizmetlerinden memnun musunuz? Belediye Başkanını halka yakın buluyor musunuz?’ diye sorduk. Vatandaşın memnuniyeti ve Başkan Gürkan’a olan güvenleri başarılı bir Belediye Başkanı olduğu sonucunu ortaya çıkarıyor. Aldığı övgüler kadar eleştirilerinde hedefinde olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile bu başarının sırrı hakkında bir görüşme gerçekleştirdik.

Yaptığımız görüşmede Başkan Gürkan, ’’biz vatandaşlarımızın nabzını çok çeşitli yollardan tutuyoruz. Sanıyorum başarımızın en önemli nedenlerinden biri de bu. Her vesile ile hatta vesile beklemeksizin halkla beraber oluyoruz. Önemli olan sunduğunuz hizmetin kalitesidir. Doğası, tarihi ve kültürü ile ayrıcalıklı bir yere sahip olan Malatya’yı kültür, sanat ve turizm kenti olarak daha da geliştirip büyütecek projelere imza atmayı hedefliyoruz. Ben ve ekibim 7 gün 24 saat esasıyla, kararlılıkla çalışıyoruz. Malatya sosyal ve kültürel faaliyetler açısından şanşlı bir il. Malatya halkının beklentilerinin yüksek olması bizi de sürekli olarak daha iyiyi ve farklıyı yapmaya zorlamaktadır. Hedeflerimiz de bu kriterler doğrultusunda belirlenmektedir. Bizim başarı ölçümüz, hizmet ve hizmetin kalitesi olduğu kadar; bunu sunarken ne denli demokratik, katılımcı, şeffaf olduğumuzdur’’ ifadelerine yer verdi.

Başkan Gürkan, ‘’Biz sadece görevimizi yapıyoruz. Malatya halkının, çağdaş belediyeciliğin bütün imkânlarından yararlanması misyonumuz. Vizyon olarak çıtamız halkımızın çağın bütün imkanlarıyla buluşturmak. Kendi emsalimiz olan benzer belediyelere örnek olmayı hedefleyen bir vizyon çizdik.

Diğer bir nokta kültür ve sanat. İnsanlar sadece etle kemik değil. Ruhlarının da kültürle ve sanatla buluşması lazım. Dolayısıyla biz Malatya’yı bir kültür ve sanat vadisi haline getirdik. Kültürle ve sanatla buluşan bir şehir oluşturduk.

Bir kere çok çalışmadan başarı yakalanamaz. Sadece çalışmakla da olmaz. Buna samimiyet eklemek gerekir. Yani yüreğinizi ortaya koyacaksınız ki halkınızla gönül bağı kurasınız. Vatandaşla gönül bağı kurulmayan, halkın onayı alınmayan hiçbir proje ve çalışma takdir görmez ve başarıya ulaşmaz. Yani işin sırrı kendinizi anlatabilmek. Memnuniyet birkaç cümle ile özetlenebilecek bir durum değildir. Halkımızla güzel bir gönül köprüsü kurduk, güven sağladık. Her projemizde halkın yararını düşünüyoruz. Onların hayat standartlarını nasıl yükselteceğimizi kurguluyoruz. Ve yeri geldiğinde onların hakemliğine başvuruyoruz’’ dedi.

Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Battalgazi ilçesindeki Arslantepe Höyüğünün UNESCO Dünya Mirası Listesine kabulüne kadar olan süreçte büyük katkısı olan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan , Arslantepe Höyüğü’nün UNESCO çalışmalarına 2014 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinin aday listesinde yer almasıyla başladığını belitti. Öncelikle Malatya’ya ve tüm insanlığa sosyal, kültürel ve tarihsel manada değer katacak olan Arslantepe ile ilgili süreç hakkında bilgi veren Başkan Gürkan ,’’ Alan yönetiminin ve alan planının oluşması noktasında gerekli çalışmaları yaptık. Alan yönetimi başkanı olarak çalışmalar bizzat bizim refakatimizde ve bütün paydaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yaptık. Alan planıyla birlikte alan yönetimimizi Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve diplomatik kuryeyle Dışişleri Bakanlığımıza gönderdik. Görüşmeler 2020 yılının Haziran ayında yapılacaktı ancak pandemi süreci olduğundan toplantılar yapılamadı. 2021 yılı için Türkiye’den UNESCO’ya kalıcı liste için başvuracak tek yerin Arslantepe Höyüğü olması için bakanlık düzeyinde çok ciddi lobi faaliyetleri yürüttük. Ertelenen ve bu yıl yapılan toplantıların neticesinde Arslantepe Höyüğü, Dünya Kültür Mirası Asıl Listesinde yer aldı’’ şeklinde açıklama yaptı. Başkan Gürkan, Arslantepe’de ki mevcut eksiklerinde kısa sürede giderileceğini belirtti.

Türk Ordusunun Ada’ya çıkışının 47. Yıldönümün de ,Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanları ve Türkiye Belediyeler Birliğinden Belediye Başkanları olarak 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinliklerine katılmak üzere Kıbrıs’a giden ve birçok ziyaretlerde bulunan Başkan Gürkan, ‘’ Kıbrıs halkını kendi ailemizin bir ferdi olarak değerlendiriyoruz. Kıbrıs’ın birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmasını arzuluyoruz ‘’diye belirtti. Program alanında kurulan standların , Kıbrıs halkı ile Anadolu halkının kucaklaşması anlamında da önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bir taraftan şehrin çehresini değiştirici fiziki projelere imza atarken bir taraftan da sosyal projelerle herkese kucak açan Başkan Gürkan, Projeleri, hizmetleri , vatandaşa yakınlığı ile halk tarafından başarılı görülen ve takdir edilen , Kısır tartışmaların içinde olmaktan uzak duran ve yüzünü halka dönmüş bir Belediye Başkanı.