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Hayata bakış açınızı değiştirecek bir kitap; “Güncel Felsefe Tartışmaları”

Güncel Felsefe Tartışmaları’nın içeriği son derece zengin.

15 Ocak 2021 Cuma 13:35
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Hayata bakış açınızı değiştirecek bir kitap; “Güncel Felsefe Tartışmaları”

İSTANBUL

HABER MERKEZİ

Nişantaşı Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Umut Hacıfevzioğlu’nun editörlüğünde “Güncel Felsefe Tartışmaları”  başlıklı kitap çıkıyor.

Güncel Felsefe Tartışmaları’nın içeriği son derece zengin.

Söz konusu kitaba Umut Hacıfevzioğlu, “Nietzsche: Kim Yönetmeli?”,  Aysun Aydın, “Çağdaş Doğalcı Felsefe: Doğa, Doğalcılık ve Doğallaştırma”, Eray Yağanak, “Liberalizm ve Ulus Devlet: Göç Sorununa Eleştirel Bir Yaklaşım”, Fatma Zehra Pattabanoğlu, “Postmodernizm ve Din”, Hasan Çağatay, “Bilinçsiz İstekler ve Bilinçsiz Otomatikleşmiş Davranışların Olanaklılığı”, Pakize Arıkan Sandıkçıoğlu, “Bilme ve gerekçelendirme: Alvin I. Goldman’ın Güvenilirci Gerekçelendirme Kuramının Bir Değerlendirmesi”, Selma Aydın Bayram, “İnsan Hakları Bağlamında Çevre Hakkı”, Sibel Kibar, “Postmodern Çağda Feminizm” başlıklı makaleleriyle katkı veriyor.

Önce Vatan Gazetesi

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