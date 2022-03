HAYAT OYUNU 2.BASKISI İLE RAFLARDA!

HABER MERKEZİ

Aslıhan şansıyla kıskanılan kadınlardandı. Güzeldi, başarılıydı, akşamları işten geldiğinde Kız Kulesi’nin ışıklarını izleyerek hayallere daldığı harika bir evi vardı. Kafasına koyduğu çoğu şeyi başarıyor, yaşamını âdeta sihirli bir değnekle yönetiyordu. Özgürlüğüne düşkündü, bir şeye bağlanmamak için eve kedi bile almaz, dostlarına sık sık, “Hayatımda hiçbir şey benim için vazgeçilmez olmasın,” derdi. Mesnevi’si, spritüal kitapları, spor tutkusu, görüştüğü az sayıda arkadaşı ve vazgeçemediği seyahatleri... Ancak tüm bunlar onun dışarıdan bakınca gıpta ile izlenen hayatının sadece bir sahnesiydi. Perde kapandığında yaralı çocukluğundan, aşk ve ölümlerden deneyimledikleri gün gelip onu sarsacak, Aslıhan bir ilkbahar sabahında kendini keşfediş serüvenine sürüklenecekti.

“Korkuların inandıklarından fazlaysa bu hayat oyununu kaybedersin.”

Roman

2.Baskı: Mart 2022

Yayına Hazırlayan:

Nimet Olcar

Kapak Tasarımı:

Neslihan Bilge

240 Sayfa