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HAYAT OYUNU 2.BASKISI İLE RAFLARDA!

Aslıhan Yıldırım’ın çarpıcı bir dürüstlükle anlattığı, hüzünlü ama eğlenceli romanı Hayat Oyunu’nun ikinci baskısı raflarda yerini aldı.

26 Mart 2022 Cumartesi 19:47
HAYAT OYUNU 2.BASKISI İLE RAFLARDA!

HABER MERKEZİ

İSTANBUL 

Hayatı her cephede savaşarak yaşayan Aslıhan Yıldırım, şansıyla kıskanılan kadınlardandı. Kafasına koyduğu her şeyi şaşırtıcı bir kararlılık ve çabuklukla başarıyor, yaşamını âdeta elinde sihirli bir değnek varmışçasına ustalıkla yönetiyordu. Bunu nasıl yapacağını gençlik yıllarından itibaren keşfetmişti. Nasıl mı? Hayal ederek! Aklına koyduğu her şeyi başaran bu genç kadın aslında sezgilerine güveniyor, küçüklüğünden beri gördüğü rüyaları ona rehberlik ediyordu.

Onu benzersiz bir kendini keşif sürecine sürükleyen olaylar zinciri harekete geçtiğinde ve hayatı iskambil kağıtlarından bir kule gibi darmadağın olduğunda durum tam olarak buydu. Şimdi Aslıhan’ın kendini toplaması, o yıkılmış kuleyi yeni baştan inşa etmesi gerekiyordu. 

Hayat Oyunu soluk soluğa okuyacağınız müthiş bir roman. Mona Kitap etiketiyle çıkan romanın yarı otobiyografik olması onu ayrıca ilgi çekici kılıyor. Okurlar, İstanbul’dan İspanya’ya ve Amazonlara uzanan geniş bir coğrafyada yol alan ve fırtınalı aşklarını şaşırtıcı bir dürüstlükle paylaşan kahramanı çok sevecek.

ARKA KAPAK

Aslıhan şansıyla kıskanılan kadınlardandı. Güzeldi, başarılıydı, akşamları işten geldiğinde Kız Kulesi’nin ışıklarını izleyerek hayallere daldığı harika bir evi vardı. Kafasına koyduğu çoğu şeyi başarıyor, yaşamını âdeta sihirli bir değnekle yönetiyordu. Özgürlüğüne düşkündü, bir şeye bağlanmamak için eve kedi bile almaz, dostlarına sık sık, “Hayatımda hiçbir şey benim için vazgeçilmez olmasın,” derdi. Mesnevi’si, spritüal kitapları, spor tutkusu, görüştüğü az sayıda arkadaşı ve vazgeçemediği seyahatleri... Ancak tüm bunlar onun dışarıdan bakınca gıpta ile izlenen hayatının sadece bir sahnesiydi. Perde kapandığında yaralı çocukluğundan, aşk ve ölümlerden deneyimledikleri gün gelip onu sarsacak, Aslıhan bir ilkbahar sabahında kendini keşfediş serüvenine sürüklenecekti. 

“Korkuların inandıklarından fazlaysa bu hayat oyununu kaybedersin.”

Aslıhan Yıldırım iskambil destesinden yapılmış bir kule gibi önce devirip sonra yeniden inşa ettiği yaşam öyküsünü çarpıcı bir dürüstlükle anlatıyor. Hayat Oyunu, genç bir kadının yaşamın gerçek anlamına dair saptamalarıyla hem hüzünlü hem de eğlenceli bir roman.

Roman 

2.Baskı: Mart 2022

Yayına Hazırlayan: 

Nimet Olcar

Kapak Tasarımı: 

Neslihan Bilge

240 Sayfa

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
HAYAT OYUNUKitapönce Vatan
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