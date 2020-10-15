Hattat Ahmet Bursalı & “Şifa” Sergisi

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi 9 Ekim Cuma günü Küratörlüğünü Mehmet Lütfi ŞEN’in yapmış olduğu, Hattat Ahmet Bursalı’nın “Şifa” adlı sergisi Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy’un konuşmasıyla açıldı.

Sezon açılışında Hattat Ahmet Bursalı‘nın içinde yaşadığımız döneme gönderme yapan Hüsn-i Hat Sergisi “Şifa” ve İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluğu’nun konseri yer aldı. Küratörlüğünü Mehmet Lütfi Şen‘in yaptığı sergide sanatçının Mehmet Çebi koleksiyonununda yer alan eserlerinden şifa ayetleri ve hilyeler seçildi.

Şifa sergisi 22 Kasım‘a kadar her gün 10.00 – 20.00 arası Pandemi kuralları çerçevesinde ziyarete açık olacak.

Hattat Ahmet Bursalı Kimdir?

1966 yılında İstanbul İstinyede doğdu. Sarıyer İmam Hatip lisesinde okudu. Hat sanatı ile tanışıklığı Hattat Hamid Aytaç beyden dersler almış babası Mustafa Necati Bursalı hocadır. 2002 yılında Hasan Çelebi ve Davud Bektaş hocalardan Rika, Nesih ve Sülüs dersleri almıştır. 2008 yılında İcazetini İrcicada düzenlenen törenle Hasan Çelebi hocadan almıştır. Hat sanatında klasik usullere bağlı kalarak eser üretmeye devam etmektedir. Ayrıca 100’ün üzerinde farklı tasarımlarla Hilye-i Şerif yazmıştır. Bu Hilye-i Şerifler Amerikadan İngiltereye, Vatikandan Dubaiye, Sırbistandan Kuzey Irak’a birçok yurt dışı sergilerde sergilenmiştir.

Ayrıca Cumhurbaşkanlığımız Koleksiyonunda Hilye-i Şerif eserleri ve özel koleksiyonlarda hat eserleri bulunmaktadır. Birçok yurt içi ve yurt dışı sergilere katılmıştır.

Halen çalışmalarına Üsküdar’daki atölyesinde devam etmektedir.