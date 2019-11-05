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Hasankeyf'te yıkılan çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemi eserler çıktı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tarihi 150 yıllık çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler bulundu.

Hasankeyf'te yıkılan çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemi eserler çıktı

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tarihi 150 yıllık çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler bulundu.

05 Kasım 2019 Salı 12:03
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Hasankeyf'te yıkılan çarşının altından Roma ve Selçuklu dönemi eserler çıktı

BATMAN - Ilısu Barajı inşasının devam ettiği Hasankeyf'te tarihi eserlerin sular altında kalmaması için yürütülen çalışmalar da hız kesmeden sürüyor. Bu kapsamda Eyyubi meliki Ebu'l Mefahir Süleyman tarafından 610 yıl önce Dicle Nehri kıyısında yapılan El Rızık Camii'nin kalan 1700 tonluk gövde kısmının Kültürel Park'a taşınması kapsamında yıkılan 150 yıllık çarşısının altından Roma ve Selçuklu dönemine ait eserler çıktı. El Rızık Camii'nin gövde kısmının taşınacağı yol güzergahında bulunması nedeniyle yıkımına başlanan 50 iş yerinin bulunduğu tarihi çarşının yıkımı sırasında Selçuklu döneminde inşa edilen hamam ve medrese bulundu. Yıkım çalışmaları sürerken bu kez yer altında Roma dönemine ait olduğu belirlenen yapıtlara rastlandı. Yıkım çalışmaları durdurulurken, Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölümü görevlileri de, tarihi yapıtların bulunduğu bölgede inceleme başlattı. Gün yüzüne çıkan eserlerin belgelenmesinin ardından El Rızık Camii'nin kalan 1700 tonluk gövde kısmının yeni Hasankeyf yerleşim yerinde kurulan Kültürel Park'a taşınmasına başlanacak. 

TAŞINAN TÜRBENİN ALANINDA ‘SECDE TAŞI’ BULUNDU

Öte yandan bir süre önce eski Hasankeyf'ten Kültürel Park’a taşınan İmam Abdullah Zaviyesi’nin türbesinin alanında yapılan aramada ‘kufi’ sanatıyla yazılı ‘secde taşı’ bulundu. 14'üncü yüzyıla ait olduğu tespit edilen secde taşını fark eden görevliler, tarihi eseri Hasankeyf Müzesi’ne teslim etti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
HasankeyfBatmanRoma Ve Selçuklu DönemiEser
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