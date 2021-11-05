Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,575.67
ALTIN
557.59
DOLAR
9.68
STERLİN
13.14
EURO
11.24
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam Edilecek 
Sözleşmeli Beden Öğretmeni İstihdam...
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim elemanı alacak
Hacettepe Üniversitesi 54 öğretim...
750 Engelli Öğretmen İstihdam Edilecek
750 Engelli Öğretmen İstihdam...
39 Kamu Konutu Satışa Çıkarıldı
39 Kamu Konutu Satışa...
İş fırsatları için hemen tıkla!

HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ

‘Konuşanlar’ talk show’uyla tanıdığımız başarılı komedyen Hasan Can Kaya 'Stand up Party' adı ile turnesini tamamladı.

05 Kasım 2021 Cuma 00:45
2 Okunma
HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ

İSTANBUL- ‘Güldükçe çoğalıyoruz’ mottosu ile her geçen gün ününe ün katan Hasan Can Kaya, ‘Stand-up Party’ isimli yeni gösterisiyle Türkiye turnesini başarıyla bitirdi.

 Volume Up Organizasyon ile iş birliği ille gerçekleşen ve bir ay boyunca ilk ayağı İzmir Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleşerek; Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum , Antalya Açıkhava sahnesi,  Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Gaziantep Gaün Mavera Ksm Açıkhava sahnesi, Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava sahnesi ve Ankara Ankara Congresium'da devam eden turne, 03 Kasım İstanbul Zorlu Psm'de son buldu. İki bin kişinin katıldığı bu dev gösteride bir çok tanınan isim Hasan Can'a desteğini esirgemedi.

ZORLU'DA BİR YILDIZ DAHA DOĞDU

"Konuşanlar" isimli komedi programıyla dijitalin başarılı isimleri arasında yer alan ve YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Exxen'e transfer olan başarılı isim Hasan Can Kaya geçtiğimiz akşam son turnesini de tamamladı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi büyük salonda turnenin kapanış finalini yapan Kaya, 'Güldükçe çoğalıyoruz' mottosuyla orantısız mizahını arşa çıkardı. Demet Akbağ, Emel Müftüoğlu, Sevcan Orhan, Ecem Erkek, Derin Mermerci gibi ünlüler başta olmak üzere iki bin kişilik katılımcıyı bir araya getirdi.

HAYATINDAKİ ÖRNEKLERLE GÜLDÜRÜYOR

"Güngören çocuğuyum, varoş yaşamdan geldim" diyerek yaşamından verdiği samimi örnekleriyle sevenlerin gönlünü kazanan Hasan Can, bu sahnesinde de yine yaşamındaki kesitleri mizahzene dökerek herkesi güldürdü. "Daha öncelerde Zorlu'da en küçün sahnede gösteri yapmak için kabul edilmemiştim, şimdi ise buradayım" diyerek de herkesi duygulandırdı. Yaklaşık iki saat süren geceyi oldukça kalabalık olmasına rağmen çok iyi yöneten Hasan Can, seyircilerden büyük alkış aldı.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Stand Up PartyHasan Can KayaBaşarılı KomedyenKonuşanlar TZorlu PSMDemet AkbağEcem ErkekHaber: Elif Hayvalı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aida Operası Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek
Aida Operası Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenecek
25. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ KASIM’DA ŞEHRE YAYILIYOR
25. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ KASIM’DA ŞEHRE YAYILIYOR
TÜRK FOTOĞRAFÇIYA İTALYA’DAN ÖDÜL
TÜRK FOTOĞRAFÇIYA İTALYA’DAN ÖDÜL
JIM CARREY’İN HAYATI ROMAN OLDU
JIM CARREY’İN HAYATI ROMAN OLDU
‘İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
‘İYİ ADAMIN 10 GÜNÜ’ FİLMİNİN ÇEKİMLERİ TAMAMLANDI
ATHENA’DAN 29 EKİM REKORU
ATHENA’DAN 29 EKİM REKORU
“Four Seasons Special Art Exhibition” Karma Resim Sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi’nde
“Four Seasons Special Art Exhibition” Karma Resim Sergisi Santa Maria Draperis Kilisesi’nde
'1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları' sergisi açıldı
'1915 Çanakkale Muharebeleri Osmanlı Üniformaları' sergisi açıldı
İBB ŞEHİR TİYATROLARI KASIM AYINDA DOPDOLU
İBB ŞEHİR TİYATROLARI KASIM AYINDA DOPDOLU

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma