HASAN CAN KAYA'YA BÜYÜK ALKIŞ

İSTANBUL- ‘Güldükçe çoğalıyoruz’ mottosu ile her geçen gün ününe ün katan Hasan Can Kaya, ‘Stand-up Party’ isimli yeni gösterisiyle Türkiye turnesini başarıyla bitirdi.

Volume Up Organizasyon ile iş birliği ille gerçekleşen ve bir ay boyunca ilk ayağı İzmir Kültürpark Açık Hava sahnesinde gerçekleşerek; Konya Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum , Antalya Açıkhava sahnesi, Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Gaziantep Gaün Mavera Ksm Açıkhava sahnesi, Adana Çukurova Üniversitesi Açıkhava sahnesi ve Ankara Ankara Congresium'da devam eden turne, 03 Kasım İstanbul Zorlu Psm'de son buldu. İki bin kişinin katıldığı bu dev gösteride bir çok tanınan isim Hasan Can'a desteğini esirgemedi.

ZORLU'DA BİR YILDIZ DAHA DOĞDU

"Konuşanlar" isimli komedi programıyla dijitalin başarılı isimleri arasında yer alan ve YouTube'da çıkış yakaladıktan sonra Exxen'e transfer olan başarılı isim Hasan Can Kaya geçtiğimiz akşam son turnesini de tamamladı. Zorlu Performans Sanatları Merkezi büyük salonda turnenin kapanış finalini yapan Kaya, 'Güldükçe çoğalıyoruz' mottosuyla orantısız mizahını arşa çıkardı. Demet Akbağ, Emel Müftüoğlu, Sevcan Orhan, Ecem Erkek, Derin Mermerci gibi ünlüler başta olmak üzere iki bin kişilik katılımcıyı bir araya getirdi.

HAYATINDAKİ ÖRNEKLERLE GÜLDÜRÜYOR

"Güngören çocuğuyum, varoş yaşamdan geldim" diyerek yaşamından verdiği samimi örnekleriyle sevenlerin gönlünü kazanan Hasan Can, bu sahnesinde de yine yaşamındaki kesitleri mizahzene dökerek herkesi güldürdü. "Daha öncelerde Zorlu'da en küçün sahnede gösteri yapmak için kabul edilmemiştim, şimdi ise buradayım" diyerek de herkesi duygulandırdı. Yaklaşık iki saat süren geceyi oldukça kalabalık olmasına rağmen çok iyi yöneten Hasan Can, seyircilerden büyük alkış aldı.

HABER: ELİF HAYVALI