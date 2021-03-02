“Harmony” Sergisi - La Visione Art Gallery’de

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Pandemi dönemi sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aylin Çetinkaya, Aynur Yalçıner, Mudariga, Başak Gülcan, Belma Bozkurt, Betül Alparslan, Canan Demirel, Çevren Sarayoğlu, Deniz Özkütük, Emine Şıvgın, Emel Çatak, Fatma Tağızade, Funda Sakarya, Gülistan Yazar, Gizem Kabadayı, Gökmen Güler, Gökçin Sözer, Gözde Akıncı Erim, Handan Özsırkıntı Kasap, Hazal Birben, İlkem Karakaş, Işıl Arslan, Melike Tanrıseven, Nellya Pavlova, Olya Deniz Ergüçlü, Önder Terzi, Özge Özcan, Sevil Duru, Mama Cırcus, Zeynep Güneş

“Harmony” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 7 Mart 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratörler / Galip Çıkın, Burak Özkanca, İclal Aydın ve Yaman Pakdil