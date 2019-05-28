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Harbiye Konserleri Başlıyor...

İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmezi olan Harbiye Açıkhava konserleri birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak. Bu yıl 30 Haziran’da başlayacak olan konserler, İstanbullulara müzik şöleni yaşatacak.

Harbiye Konserleri Başlıyor...

İstanbul yaz gecelerinin vazgeçilmezi olan Harbiye Açıkhava konserleri birbirinden ünlü isimleri sevenleriyle buluşturacak. Bu yıl 30 Haziran’da başlayacak olan konserler, İstanbullulara müzik şöleni yaşatacak.

28 Mayıs 2019 Salı 11:36
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Harbiye Konserleri Başlıyor...

İSTANBUL- Yılın en heyecanla beklenen zamanı için geri sayım başladı. Kerki-Solfej’in her yıl birbirinden ünlü isimleri ağırladığı Harbiye Açıkhava Konserleri 30 Haziran akşamı başlıyor. Kerki- Solfej, İstanbul Harbiye konserleri sonrası da ege ve güneye inecek. Bu yaz Altınoluk, Ayvalık, Bodrum, Çeşme, Datça, Kuşadası ve Marmaris yine en güzel konserlere ev sahipliği yapacak.

Zülfü Livaneli, 30 Haziran’da (30 Haziran Pazar – 1 Temmuz Pazartesi)

"Sevda Değil”, "Kardeşin Duymaz", "Merhaba", "Leylim Ley", "Özgürlük", "Zor Yıllar" gibi şarkılarla 50 yılı aşkın bir süredir sanatın içinde var olan Zülfü Livaneli, 30 Haziran’da Harbiye sahnesinin bu yılki ilk konuğu olacak. Livaneli, Harbiye’de vereceği konserle aynı zamanda Kerki-Solfej ile gerçekleştireceği yeni turnesinin de başlangıcını yapmış olacak. “Livaneli ile Sevdalım Hayat Şarkılar ve Öyküleri” konser serisinde bugüne dek yaptığı film müzikleri ve şarkılarının hikayelerini yeniden yorumlayacak olan sanatçıya Türkiye’nin en ünlü orkestra şeflerinden Rengim Gökmen’in yöneteceği 48 kişilik filarmoni orkestrası ile birlikte Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi de eşlik edecek.

Ceylan'ın Esmerleri bitmez (4 Temmuz Perşembe)

Kendine has tarzı ve yorumuyla müzikseverlerin ilgiyle takip ettiği Ceylan Ertem, 2 Temmuz akşamı Harbiye Açıkhava’da sahneye çıkacak. Daha önce Sıla’nın konuğu olarak Harbiye’de sahneye çıkan ve ‘Esmer’ şarkısını Sıla ile birlikte seslendiren Ertem, bu kez kendi repertuarıyla sevenleriyle buluşacak.

Erol Evgin'in 50. yılı (3 Temmuz Çarşamba)

Bu sene ‘Erol Evgin 50. Sanat Yılı Konserleri’ ile sevenleriyle buluşan duayen sanatçı Erol Evgin, en sevilen şarkılarını 3 Temmuz akşamı Harbiye seyircisi ile birlikte seslendirecek. Şarkılarıyla dinleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak olan Erol Evgin, 50 yıllık sanat hayatında edindiği tecrübeleri esprili bir şekilde anlatmasıyla da seyirciyi güldürecek.

Levent Yüksel'in romantik yolcuğluğu

Pop müziğin en sevilen seslerinden Levent Yüksel, açıkhava sahnesinde 4 Temmuz’da hayranlarıyla buluşacak. Geçmişten bugüne tüm albümlerinden hazırladığı özel repertuarıyla seyirci karşısına çıkacak olan Yüksel, şarkılarıyla dinleyenleri romantik bir yolculuğa çıkaracak.

Sertab'ın akustik sahnesi (6 Temmuz Cumartesi -7 Temmuz Pazar)

Son yıllarda farklı projelerle dinleyicisiyle buluşan Sertab Erener, Harbiye’ye elektrik akustik performansıyla çıkacak. Erener, 6-7 Temmuz’da açıkhava sahnesinde olacak.

Mor ve Ötesi senfoniği (8 Temmuz Pazartesi) 

Harbiye Açıkhava Sahnesi’nin 8 Temmuz akşamındaki konuğu ise Mor ve Ötesi. ‘Mor ve Ötesi Senfonik’ konseri ile müzikseverlere unutulmaz bir akşam yaşatacak olan grubun performansı şimdiden heyecanla bekleniyor.

İstanbul Harbiye Açıkhava Konser Programı

30 Haziran Pazar – 1 Temmuz Pazartesi Zülfü Livaneli

2 Temmuz Salı Ceylan Ertem

3 Temmuz Çarşamba Erol Evgin 50. Yıl

4 Temmuz Perşembe Levent Yüksel

6 Temmuz Cumartesi -7 Temmuz Pazar Sertab Erener

8 Temmuz Pazartesi Mor ve Ötesi

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 28.05.2019 04:52
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