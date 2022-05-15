“Haluk Armağan” Solo Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Resimlerim üzerinde çalışırken, o an için ne yaptığımın tamamen bilincinde olmam. Ancak belli bir tanışıklık döneminden sonra ne ile ilgili hareket ettiğimi görebilirim. Değişiklikler yapmak, imgeleri yok etmek gibi konulara dair korkularım yoktur, çünkü resmin kendine ait bir yaşamı vardır... diyor ve Jackson Pollock’u destekliyor.

Haluk Armağan; 1954 yılında Polatlı, Ankara’da doğdu. Çocukluk yıllarının bir kısmını Napoli, İtalya ve Tokyo, Japonya’da geçirdi. 1972’de T.E.D Ankara Kolejini ve 1978’de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 25 yıl Amerika’da çalıştı ve son dönemde Cincinnati Art Academy bünyesinde ressam Ken Buck ve Carin Hebenstreit dahil olmak üzere çeşitli sanatçılarla çalıştı. Türkiye’de Orhan Taylan dahil farklı atölyelerde “workshop”lara katıldı. 5 yıl Istanbul’da Martan Sanat Atölyesinde ressam Sait Günel’in yanında çalışmalarına devam etti. Son 2 yıldır Bodrum ve Urla da kendi atölyesinde üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda ki calısmalarında geçmişle şimdinin sarmalında efsane ile gerçeğin, bu toprakların tarihiyle bugünün belirsizliği arasında sıkışmış insanın umutla umutsuzluk arası gitgellerini yansıtmaya devam ediyor. Son bir yıldır resimlerinde kadının özgürleşme sürecini geçmiş ve bugün bağlamında sorguluyor.



instagram : @halukarmagana

Sergi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 21 Mayıs 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil