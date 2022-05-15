Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 23
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.419,23
ALTIN
901,82
DOLAR
15,48
STERLİN
19,04
EURO
16,12
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Biruni Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alıyor
Doğuş Üniversitesi 33 Öğretim...
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik Personel alacak
OSTİM Teknik Üniversitesi Akademik...
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet muhtelif nitelikte taşınmazı açık artırma ile satacak
Cihanbeyli Belediyesi 1293 adet...
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı işletme hakkı kiraya verilecek
Aslanbucak Yamaç Paraşütü alanı...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Haluk Armağan” Solo Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

Galerıe D’Art La Vısıone, 14 - 21 Mayıs 2022 tarihleri arasında, Haluk Armağan’ın “Bakışlarında Saklı Yaşanmışlığın” adlı Solo Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçının eserleri sanatseverler tarafından beğeni aldı.

15 Mayıs 2022 Pazar 18:57
“Haluk Armağan” Solo Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Resimlerim üzerinde çalışırken, o an için ne yaptığımın tamamen bilincinde olmam. Ancak belli bir tanışıklık döneminden  sonra ne ile ilgili hareket ettiğimi görebilirim. Değişiklikler yapmak, imgeleri yok etmek gibi konulara dair korkularım yoktur, çünkü resmin kendine ait bir yaşamı vardır... diyor ve Jackson Pollock’u destekliyor.

Haluk Armağan; 1954 yılında Polatlı, Ankara’da doğdu. Çocukluk yıllarının bir kısmını Napoli, İtalya ve Tokyo, Japonya’da geçirdi. 1972’de T.E.D Ankara Kolejini ve 1978’de Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesini bitirdi. 25 yıl Amerika’da çalıştı ve son dönemde Cincinnati Art Academy bünyesinde ressam Ken Buck ve Carin Hebenstreit dahil olmak üzere çeşitli sanatçılarla çalıştı. Türkiye’de Orhan Taylan dahil farklı atölyelerde “workshop”lara katıldı. 5 yıl Istanbul’da Martan Sanat Atölyesinde ressam Sait Günel’in yanında çalışmalarına devam etti. Son 2 yıldır Bodrum ve Urla da kendi atölyesinde üretmeye devam ediyor. Yakın zamanda ki calısmalarında geçmişle şimdinin sarmalında efsane ile gerçeğin, bu toprakların tarihiyle bugünün belirsizliği arasında sıkışmış insanın umutla umutsuzluk arası gitgellerini yansıtmaya devam ediyor. Son bir yıldır resimlerinde kadının özgürleşme sürecini geçmiş ve bugün bağlamında sorguluyor.


instagram : @halukarmagana

Sergi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 21 Mayıs 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haluk Armağan Solo SergisiGalerıe DArt La VisioneHaluk ArmağanZambak Karabayönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tomris Dalbun 20. yıla özel sergi!
Tomris Dalbun 20. yıla özel sergi!
Konya Babil Fest için geri sayım başladı
Konya Babil Fest için geri sayım başladı
Kalamış Sahil Lions Kulübü - Ödül Töreni
Kalamış Sahil Lions Kulübü - Ödül Töreni
Bakan Ersoy: Sokak ve meydanlar sahneye dönüşecek
Bakan Ersoy: Sokak ve meydanlar sahneye dönüşecek
31 yıl önce keşfedilen Gültepe Nekropolü, sahipsiz kaldı
31 yıl önce keşfedilen Gültepe Nekropolü, sahipsiz kaldı
"Dünyaya yön veren öncü ülkelerden biri haline geldik"
"Dünyaya yön veren öncü ülkelerden biri haline geldik"
Çorum'da 1,5 metre genişliğindeki tarihi arasta restore edildi
Çorum'da 1,5 metre genişliğindeki tarihi arasta restore edildi
‘OĞLUMA KIZ MI YOK’ ANADOLU TURUNDA
‘OĞLUMA KIZ MI YOK’ ANADOLU TURUNDA
Edirne'deki Bando ve Ciğer Festivali'nde 1,5 ton ciğer dağıtılacak
Edirne'deki Bando ve Ciğer Festivali'nde 1,5 ton ciğer dağıtılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi