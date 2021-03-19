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HALİT KURTULMUŞ AYTOSLU EŞİTLİKÇİ ÇİZGİLERDE YARIŞTI 

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı.

19 Mart 2021 Cuma 18:51
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HALİT KURTULMUŞ AYTOSLU EŞİTLİKÇİ ÇİZGİLERDE YARIŞTI 

NEDRET HOTUN

İSTANBUL 

62 ülkeden 549 çizerin bin 672 eserle katıldığı yarışmada üçüncülük ödülünü Türkiye’den Halit Kurtulmuş Aytoslu elde etti. 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı

“Kadın dostu kent” unvanıyla önemli çalışmalara imza atan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı. 62 ülkeden 549 çizerin bin 672 eserle katıldığı yarışmada birincilik ödülünü Azerbaycan’dan Seyran Caferli, ikincilik ödülünü İsviçre’den Ernst Mattiello, üçüncülük ödülünü ise Türkiye’den Halit Kurtulmuş Aytoslu aldı. Mansiyon ödülleri ise Belçika’dan Luc Vernimmen, Endonezya’dan Abdul Arif ve Kazakistan’dan Galym Boranbayev’e gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dereceye giren ve ödül alan eserleri şehir içinde sergileyerek toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Eserler ayrıca 8 Mart etkinlikleri kapsamında Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi ve Bıçakçı Han’da ziyarete açıldı ve bir albümde toplanacak.

Önce Vatan Gazetesi

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NEDRET HOTUNHalit KurtulmuşYarışmaKarikatürönce VatanToplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması Sonuçlandı
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