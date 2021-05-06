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Halil Ayyıldız, ‘Toplumsal Alzheimer’ adlı kitabını anlatıyor

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06 Mayıs 2021 Perşembe 16:51
18 Okunma
Halil Ayyıldız, ‘Toplumsal Alzheimer’ adlı kitabını anlatıyor

HABER: AYŞENUR MAMA

Başarılı yazar Halil Ayyıldız’ın “Toplumsal Alzheimer” adlı kitabı, geçtiğimiz ay raflarda yerini aldı. Ayyıldız, İkinci Adam Yayınevi etiketiyle edebiyat dünyasına kazandırılan eserine dair şunları söyledi:

“Toplumsal Alzheimer” isimli kitabım; toplumun acılarını, geçmişini ve gerçekliğini unuttuğu sosyolojikomik bir tanıdır. Muaccel hale gelmiş bu kitap, “Erkeğin alnı ne kadar temizse kadının ırzı da o kadar temizdir.” sözümün bir nevi edebi perspektifidir; çünkü bu neslin ruhunun gerçekten kemoterapi görmesi gerekir. İnsanların en vicdani ve titreyen yerlerine yapılan bir dürtü, gerçekten yaşamaya çalışmanın bir serzenişi bu kitap; çünkü her canlı, yaşamayı tadamayacaktır. Belki de  insanlar Toplumsal Alzheimer’ı okuyarak duygularıyla yeniden düşünmeye biraz daha fazla yaklaşma imkânına sahip olacaktır. Bu kitap, bazen hayatta kötü davranışların çok iyi niyetli ve gözleri yaşlı sebepleri olabileceğinin edebi bir yansımasıdır. Her akşam kurşun yemiş oğullarının mezarı başında çiçek açan kadınları, kravatlı hırsızları, öğrenci okutan hayat kadınlarını, kafası gece dolaşılamayacak sokaklar gibi olanları, sabah namazına giderken sokak çocuklarının başının altına sıcak poğaça koyanları, sağlıktan faydalanamayan ücretli öğretmenleri, yeşil kartlı pezoları, kadın pazarlayıp mevlit okutanları, yalanı alkışlayanları, maaşını sokak hayvanları ile paylaşanları, haksızlığa susanları, Kahveci Reco'yu, kendini önemli gösteren çantaları olup Allah'ın adıyla  yolsuzluk yapanları, eskimez ailemi ve neredeyse ömrüme konu olan, incecik duruşu ve kocaman bir yüreği olan Nagihan’ı anlatmazsak olmazdı çünkü. Yaşanmış izleri ve diliyle toplumun ruhunu resmetmeye çalışmış, duygularımıza daha fazla kendi olma ve yaşama fırsatı vermiş kara mizah bir eserdir.

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Anahtar Kelimeler:
Halil AyyıldızToplumsal Alzheimer
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