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Hakkı Tarık Us’un “50 Yıl” kitabı BİK tarafından tıpkıbasım olarak yeniden basıldı

Hakkı Tarık Us’un ilk baskısını 1943 yılında yaptığı, o yıl basın hayatında yazdıkları ilk yazının üstünden elli yıl geçmiş yazarlar için hazırladığı “50 Yıl” adlı eserin tıpkıbasımı yapılarak, Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan çıktı.

Hakkı Tarık Us’un “50 Yıl” kitabı BİK tarafından tıpkıbasım olarak yeniden basıldı

Hakkı Tarık Us’un ilk baskısını 1943 yılında yaptığı, o yıl basın hayatında yazdıkları ilk yazının üstünden elli yıl geçmiş yazarlar için hazırladığı “50 Yıl” adlı eserin tıpkıbasımı yapılarak, Basın İlan Kurumu Yayınları’ndan çıktı.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 17:52
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Hakkı Tarık Us’un “50 Yıl” kitabı BİK tarafından tıpkıbasım olarak yeniden basıldı

Gazeteci, yazar, siyasetçi, öğretmen, koleksiyoncu, 1918’den ölümüne dek Vakit gazetesinde çalışmış ve çok sayıda gazeteci yetiştirmiş olan Hakkı Tarık Us, İstanbul Basın Birliği organizasyonu ile bir gazeteciler jübilesi düzenler. 1942 yılında ilk imzalarının Türk basınında çıkmasının üzerinden en az elli yıl geçmiş kalem erbabı 59 kişi için İstanbul Üniversitesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen törene dönemin kültür âlemini temsil eden simalar katılır. Törenin ertesi günü Beyazıt’ta, jübilesi yapılanların basılı eserlerinden hazırlanmış bir sergi açılır. Nihayet jübile töreni ve yazarlara ait bilgiler, ilk yazıları 50 Yıl adıyla kitaplaşır.

Eserin ilk yayımından 76 yıl sonra Basın İlan Kurumu, tıpkıbasımla bu eseri okurların ilgisine sundu. Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Abdurrahman Vefik Sayın, Mehmet Emin Yurdakul, Hüseyin Cahit Yalçın gibi basın, kültür ve düşünce hayatından 59 ismin fotoğrafları, ilk yazıları, kendi el yazı örnekleri kitapta yer alıyor.

“Basın bütün meslekleri ikmal eder”

Hakkı Tarık Us, törende yaptığı açılış konuşmasında bu jübile törenlerinin beş yılda bir yapılmasını önermiş “Benim basından anladığım, gazeteciler ve mecmuacılarla, hikâyecilerle, romancılarla sınırlanmış bir meslek değildir. Basın bütün mesleklerle birden ilgili hatta bütün mesleklerin ihmal ettiği yerde onları ikmal edicidir. Geçenlerin vazifesi gelenleri yetiştirmektir.” diyerek neden böyle bir organizasyon yaptığını açıklamıştır.

Mehmed Fatih Can’ın yayın yönetmenliğini yaptığı eser sınırlı sayıda basılırken, kitabın dijital versiyonu Basın İlan Kurumunun resmi web sitesi bik.gov.tr üzerinde online olarak meraklıların ilgisine sunulacak. Üzerinden yıllar geçen solgun görünümlü fotoğraflar teknolojinin imkânlarıyla netleştirildi. Eserin sayfa numaralama tertibine müdahale edilmeyerek, numaralandırmada yapılan hatalar aynı şekilde muhafaza edildi.

Kitaptan:

“Bay Tarık Hakkı Us’a,


Pek değerli, pek sevgili meslekdaş!…

Benden istediğiniz yazıyı gönderiyorum. O gün gelip gelmeyeceğimi bugünden kestiremem. Herhalde o şerefli törende bulunmak için çok çalışacağım.

Gözlerinizden öperim. Büyük bir sevgi ile…


Halid Ziya Uşaklıgil

1941 – Yeşilköy”

Uşaklıgil, bu zarif notla birlikte biri çalışma ofisinden, diğeri 12 yaşında iken çekilmiş başında fesi olan iki fotoğrafını ve daha o yaşlarda iken bir mecmuada yayınlanmış ilk yazısını Hakkı Tarık Us’a göndermiştir. Eski ve yeni el yazıları da mektubuna eşlik etmiştir. 50 Yıl kitabını eline alanlar bu hatırlara erişirken, döneme dair bilgilerini de tazeleyecekler.

Son Güncelleme: 10.07.2019 10:56
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Hakkı Tarık Us50 Yıl KitabıBikBasın İlan Kurumu
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