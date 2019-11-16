Haftanın Oyunu: Çapraz Sorgu

AV. MEHMET ŞAH ÇELİK / İSTANBUL

Uzun yıllardır tiyatro eğitmeni ve oyunculuk yapan ve halen devam eden biri olarak, bundan sonra tiyatro severler için gidip beğendiğim tiyatro oyunlarını hakkında analizler yaparak, oyun yönetmeni ve oyuncularla birebir konuşarak tavsiyelerde bulunmaya gayret edeceğim. Geçen gün yeni kuruluna Artmera Sanat Merkezine ziyarete gittim merkezi konumda olan sanat merkezi toplu ulaşım araçlarına yakın olması bakımından seyirciye büyük avantaj sağladığını söyleyebilirim. Artmera Sanat Merkez’inde sergilenen ‘’ Çapraz Sorgu’’ oyunun özel gösterimine katıldım. Oyuna ilişkin analizlerim;

Oyuncular

Oyuncu kadrosu 3 kişiden oluşan ve Şahin Öztürk'ün yazıp yönettiği, Emre Ertunç, Tuğba Daştan ve Şahin Öztürk rol almaktadır.

Oyun Özeti

Esrarengiz bir cinayeti aydınlatmak için görevlendirilen iki dedektif. Cinayet zanlısı bir kadın ve kahkaha dolu bir soruşturma…

Oyun Türü

Çapraz Sorgu tam anlamıyla çok tuhaf bir oyun. Oyun metninden oyunculuk tarzına, dekorundan aksesuarına tamamıyla absürt tiyatronun bütün unsurlarını barındırıyor. Açık biçimde oynanan oyun seyircinin oyunda kalmasını sağlıyor.



Oyunun hedef kitlesi

13 yaş ve üstü katılımcılar için uygundur. Oyunun sergilendiği salon cep sahne olması nedeniyle önceden yer ayırmak gerektiğini belirtmeliyim. Oyun tek perde olup ortalama 1 saat sürmektedir.

Yönetmen Görüşü

Daha önce 3 sinema filmi ve 16 bölümden oluşan internet dizisi yazdım ama tiyatro anlamında Çapraz Sorgu ilk yazdığım tiyatro oyunu oldu. Oyun "Salon 4" adında yaptığım ve YouTube'da yayınlanan 16 bölümlük internet dizisinin ana karakteri İlyas Gödelek'in ölümünü soruşturan Abbas ve Şakir adında iki sakar dedektifin İlyas Gödelek'in eşi Nazlı Gödelek'in evine giderek cinayeti araştırmalarıyla başlar fakat her şey o kadar saçma ilerler ki olaylar tam bir komediye döner. Oyunda kullandığım Abbas, Şakir ve Nazlı gibi isimler Yeşilçam efsanelerinden biri olan Çiçek Abbas filminin baş rol oyuncularına ait. Defalarca izlememize rağmen bıkmadığımız Yeşilçam'a saygılar olsun.

Seyirciye hiç bir şekilde mesaj verme gibi bir kaygımız yok. Gelsinler, eğlensinler.