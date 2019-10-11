Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 19°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
99028
ALTIN
280.922
DOLAR
5.8739
STERLİN
7.4560
EURO
6.4829
Bininci kök hücre nakline kutlama
Bininci kök hücre nakline kutlama
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da 'Yılın Parlayan Yıldızı' ödülüne aday
Milli atlet Necati Er, Avrupa'da...
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava balonu, Kapadokya semalarında
Türkiye'nin ilk yerli sıcak hava...
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi...
'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
'Grip aşısı eylül- ekimde olunmalı'
İş fırsatları için hemen tıkla!

“GÜZ DÖNEMİ SANATI” KARMA SERGİ

Levent Tenis Kulübü, “Güz Dönemi Sanatı” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 3 Ekim 2019 Perşembe günü açılan serginin küratörlüğünü Ayşenur Özsankur ve Tülin Erkmen yapıyor. Sergide 36 sanatçıdan çeşitli disiplinlerde üretilmiş 67 eser yer alıyor. 

“GÜZ DÖNEMİ SANATI” KARMA SERGİ

Levent Tenis Kulübü, “Güz Dönemi Sanatı” adlı karma sergiye ev sahipliği yapıyor. 3 Ekim 2019 Perşembe günü açılan serginin küratörlüğünü Ayşenur Özsankur ve Tülin Erkmen yapıyor. Sergide 36 sanatçıdan çeşitli disiplinlerde üretilmiş 67 eser yer alıyor. 

11 Ekim 2019 Cuma 18:40
11 Okunma
“GÜZ DÖNEMİ SANATI” KARMA SERGİ

İSTANBUL -

Açılış kokteyli sırasında katılımcı sanatçılara katılım belgelerinin sunulduğu sergi, 17 Ekim 2019 tarihine kadar Akasyalı Sokak No: 3 4. Levent – İstanbul adresindeki Levent Tenis Kulübü‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Sergi açılış konuşmasını üstlenen küratör Ayşenur Özsonkur “Renk bir zevk ve duygu işidir. İnsanın söyleyecek bir şeyi olmalı. Yoksa sanat olmaz. Her şeyden çok resmi sevmeyince kişi ressam olamaz. Mesleğin inceliklerini bilmek de yeterli değildir. Duygu ve çoşku da gerek” dedi ve katılan ressamların sertifikalarının verilmesinin ardından devam etti.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

     

Aret Doyuran, Aynur Nuşin Sipkati, Aysel Tüfekçioğlu, Ayşe Can, Ayşe Can Şahin, Ayşenur Özsankur, Baksen Çeliker, Banu Gürcüm, Berrin Maral, Canan Arduman, Deren Mutluol, Emine Ergün, Emine Sunar, Faruk Kırlı, Fatma Nur Başaran, Fehmi Bildik, Gönül Kuray, Günnur Şanlı, H. Feriha Akpınarlı, İlker Sarı, K. Muzaffer Gençer, Mehriban Korkmaz, Mustafa Gürgüler, Nil Batmanoğlu, Nilüfer Batmanoğlu, Nur Ulubil, Nural Oğuzhan, Nuran Say, Nurhan Köksal, Nurhan Ulusaraç, Saba Çağlar Güneyli, Sema Tağı, Semra Taşçı, Serdar Atalay, Tuğçe Olgundağ, Zeynep Bekiroğlu

  

  

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zambak KarabayGüz DönemiSANATKarma Sergiönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“OLASILIK” Sergisi 
“OLASILIK” Sergisi 
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
Dünyaca ünlü Devrek bastonuna ilgi gün geçtikçe artıyor
Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Nobel Edebiyat Ödülleri sahiplerini buldu
Tarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyor
Tarihi caminin konutlar arasında kalan avlu girişi restore edilmeyi bekliyor
NEŞET ERTAŞ’A KÜLLİYE'DE GÖRKEMLİ ANMA TÖRENİ
NEŞET ERTAŞ’A KÜLLİYE'DE GÖRKEMLİ ANMA TÖRENİ
‘Dali’nin Kadınları’ tekrar sahnede
‘Dali’nin Kadınları’ tekrar sahnede
Kaşıkçı Elması'nın büyüleyen görüntüsü
Kaşıkçı Elması'nın büyüleyen görüntüsü
Saklı hazine Adamkayalar, definecilerin talanına uğruyor
Saklı hazine Adamkayalar, definecilerin talanına uğruyor
Şimdiye Kadar Buluş Yapıp 3 Patenti Olan Mucit Girişimci Yazar Fuat BAŞ'ın Yeni Eseri
Şimdiye Kadar Buluş Yapıp 3 Patenti Olan Mucit Girişimci Yazar Fuat BAŞ'ın Yeni Eseri

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans