“GÜZ DÖNEMİ SANATI” KARMA SERGİ

İSTANBUL -

Açılış kokteyli sırasında katılımcı sanatçılara katılım belgelerinin sunulduğu sergi, 17 Ekim 2019 tarihine kadar Akasyalı Sokak No: 3 4. Levent – İstanbul adresindeki Levent Tenis Kulübü‘nde sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

Sergi açılış konuşmasını üstlenen küratör Ayşenur Özsonkur “Renk bir zevk ve duygu işidir. İnsanın söyleyecek bir şeyi olmalı. Yoksa sanat olmaz. Her şeyden çok resmi sevmeyince kişi ressam olamaz. Mesleğin inceliklerini bilmek de yeterli değildir. Duygu ve çoşku da gerek” dedi ve katılan ressamların sertifikalarının verilmesinin ardından devam etti.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Aret Doyuran, Aynur Nuşin Sipkati, Aysel Tüfekçioğlu, Ayşe Can, Ayşe Can Şahin, Ayşenur Özsankur, Baksen Çeliker, Banu Gürcüm, Berrin Maral, Canan Arduman, Deren Mutluol, Emine Ergün, Emine Sunar, Faruk Kırlı, Fatma Nur Başaran, Fehmi Bildik, Gönül Kuray, Günnur Şanlı, H. Feriha Akpınarlı, İlker Sarı, K. Muzaffer Gençer, Mehriban Korkmaz, Mustafa Gürgüler, Nil Batmanoğlu, Nilüfer Batmanoğlu, Nur Ulubil, Nural Oğuzhan, Nuran Say, Nurhan Köksal, Nurhan Ulusaraç, Saba Çağlar Güneyli, Sema Tağı, Semra Taşçı, Serdar Atalay, Tuğçe Olgundağ, Zeynep Bekiroğlu