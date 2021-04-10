GÜLÜŞ MEÇHULİ'DEN YENİ SİNGLE

HABER: ZAMBAK KARABAY



Gülüş Meçhuli'den yeni single... Halk müziği ve özgün müziğin sevilen seslerinden Gülüş Meçhuli yeni single çalışması “Dertler Diz Boyu” şarkısını müzikseverlerle buluşturdu.



Sözü Suphi Çapacı, müziği Fuat Bahçeci'ye ait olan “Dertler Diz Boyu” şarkısı için Meçhuli; “Dünya’da ve ülkemizde bir yıla aşkın süren salgın hastalık nedeniyle herkes mutsuz herkes maddi manevi dertli. Şarkının sözleri birçok insana hitap ediyor. En yakın zamanda da güzel bir klip çekeceğim” dedi.



Güzel sanatçı, son yıllarda eserine dair “gündeme uyarlanmış bir türküdür... halkımızın beğenisine sunuyorum... umarım beğenirler” dedi...

Bizde başarılar diliyoruz.