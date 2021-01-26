Güher ve Süher Pekinel’e Alman Liyakat Nişanı

İSTANBUL

NEDRET HOTUN

Dünyaca ünlü ikili piyano virtüözlerinden Güher ve Süher Pekinel kardeşler, Almanya’nın en yüksek dereceli nişanı olan Liyakat Nişanı’yla onurlandırıldı. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeler’in imzasını taşıyan nişan Pekinel kardeşlere, corona virüs kısıtlamaları nedeniyle İstanbul Alman Başkonsolosluğu’nda gerçekleştirilen törenle Başkonsolos Johannes Regenbrecht tarafından takdim edildi.

Almanya tarafından 1951 yılından bu yana nadiren verilen Bundesverdienstkreuz Ödülü, Güher-Süher Pekinel’e müzik alanında dünya çapında çalışmaları ve kültür sanat alanında global diyaloğu güçlendiren hayat boyu kariyer ve katkıları nedeni ile verildi.

Corona virüs düzenlemeleri doğrultusunda 18 Ocak’ta sınırlı sayıda davetli eşliğinde gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Başkonsolos Regenbrecht, Pekineller’in uluslararası çapta kendilerini kanıtlamış sanatçılar olmakla beraber kurdukları 3 müzik eğitim sisteminin önemini de vurguladı. Toplumsal faaliyetlerle her iki topluma yönelik olumlu katkılarda bulunarak, uzun yıllar Türkiye ve Almanya arasında kültürel köprüler oluşturduklarını belirtti.