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“Golden Year” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

25 Aralık 2020 Cuma 21:16
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“Golden Year” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

HABER: ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 23 Aralık – 2 Ocak 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Golden Year” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

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Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor.

  

  

  

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

  

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ahmet Ağıllı, Betül Çayır, Betül Pektaş Özkan, Bilun Marmara, Burcu Eşiyok, Çiğdem Sulukan, Gonca Erdener, Göksu Yılmaz, Gülçin Bal, Gönül Hüseyin, İbrahim Musluoğlu, İncilay Yurdakul, Jülide Günce, Melike Ocaklı, Merve Kaya, Nesrin Altuntaş, Özden Şık Ademoğlu, Özkan Mutlu, Pelin Şişman, Recep Aksu, Rıdvan Oral, Rukiye Kalafat, Ruken Çetin, Şenay Y. Başdemir, Tuğçe Yakar, Tümay Güneş, Vedat Yıldız, Yeşim Kale, Yunus imşek

Golden Year” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 2 Ocak 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

İletişim 0212 259 91 11

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Anahtar Kelimeler:
Golden Year Sergisi La Visione Sanat Art Galleryde...Zambak Karabay
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