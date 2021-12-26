“GOLDEN YEAR” Galerie D’Art La Visione

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Her branşta meslek sahibi yerli ve yabancı sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer. Ayrıca; Saksafon sanatçısı Erbil Doğan performansı ile sanatseverlere mutlu anlar yaşattı.



Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor.



Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Aslı Özçelik, Aslıhan Özmen, Ayşegül Özmel, Başak Gülcan, Begüm Gençer, Betül Özkan, Büşra Eryavuz, Canel Işık, Crea Goods, Çiğdem Sulukan, Ela Süer, Elif Taşhan, Gamze Özdemir, Gizem Büyükşener, Gökçin Sözer, Gözde Büyükdereli, Halime Yılmaz, Hatice Karcı, Hüsniye Uğur, Kıvanç Nalça, Meryem Görüş, Nesli Art Atelıer, Nesligül Hasdemir, Nesrin Ergün, Nilgün Kızılsümer, Niusha Khanmohammadi, Nuray İleri, Osman Aydoğdu, Sepehr Roshanshomol, Suzan Çolak, Şenay Yüksekkaya, Şule Apa, Tilbe Sungur, Tolga Berkay, Tuba Demetrıou, Yasemin Coşkan, Zeynep Seven



“Golden Year” adlı sergisi; Galerie D’Art La Visione’de 01 Ocak 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör Yaman Pakdil