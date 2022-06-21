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“GOLD” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

21 Haziran 2022 Salı 19:14
“GOLD” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone

ZAMBAK KARABAY

Galerıe D’Art La Vısıone, 18 - 26 Haziran 2022 tarihleri arasında, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Gold” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi; her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Ayşe Yıldırım, Betül Akgöl, Buket Bingöl, Cebrail Sabancılar, Deniz Aybar, Ebru Kocaer, Esra Aldeniz, Golora Ghalıpour, Göksel Altın, Gülşah Tunç, Hakan Yılmaz, Halil Ufuk Gençay, Hande Kaya, Koral Kemikkıran, Mehru Pekus, Melis Özler, Nil Polat, Suzan Gündüz, Vildan Hançer, Zeynep Zeybek Özdemir

Gold” adlı sergisi; Galerıe D’Art La Vısıone’de 26 Haziran 2022 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Küratör/Yaman Pakdil

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GOLD Sergisi Galerıe DArt La VısıoneZambak Karabayönce Vatan
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