GÖKHAN TÜRKMEN’İ BAHARA MERHABA DAVETİ’NDE SANATÇI DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Haber: Nedret Hotun

Geçtiğimiz günlerde Gökhan Türkmen, yeni albümü ‘7’ kapsamında #iyiyaşa 2022 Bahara Merhaba daveti düzenledi. Address İstanbul Hotel ev sahipliğinde Ronada Music ortaklığında gerçekleştirilen davet, Türkmen’in sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarının katılımı ile gerçekleşti. 60 kişilik bir ekibin çalıştığı davet için, Address İstanbul’un içine özel sahne kurulup, etkinliğin düzenlendiği alan yeniden hazırlandı.

Ünlü Konuklar

#iyiyaşa 2022 Bahara Merhaba davetine Gökhan Türkmen’in çalışma ve yakın arkadaşlarının yanında; Ersay Üner, Emre Kınay, Fırat Tanış, Ayşe Özyılmazel, İbrahim Selim, Yasemin Şefik, Murat Joker, Ersin Arıcı, Gökhan Çınar, Onur Akay, Aslı Samat, Tuan Tunalı, Cenk Dağcı, Sinan Çatıkkaş, Berat Kargı, Cem Özkök, Gazapizm, Kamufle, Eypio, Korhan Futacı, Fikri Karayel, Umut Kurt, Tunahan Ak gibi basın ve sanat camiasının önemli isimleri de katılarak müzik ve sohbet dolu keyifli bir akşam geçirdi.