GÖKHAN TÜRKMEN FİŞEKHANE'DE KANATLANDI!

NEDRET HOTUN

Son yıllarda pop müziğinde fark yaratan sesiyle ve şarkılarıyla öne çıkan Gökhan Türkmen Fişekhane Deniz Konserleri serisi kapsamında, led gösterileri ve canlı sahne performanslarıyla unutulmaz bir konsere daha imza attı. Müzikseverlerin neredeyse tüm şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ettiği konserde, eğlenceli ve keyifli dakikalar yaşandı. Son albümü ‘7’nin şarkılarının yanı sıra ‘Sen İstanbul’sun’, ‘Çatı Katı’, ‘Lafügüzaf’, ‘Taş’ gibi en sevilen şarkılarını da seslendiren Türkmen, etkileyici performansıyla izleyicilerden tam not aldı.

‘7’ albümüyle kısa sürede büyük bir hit haline dönüşen şarkısı Şerefine ve ilk defa Kapadokya’da çektiği yeni video klip şarkısı ‘Heyecan’ ile seyircileri coşturan Gökhan Türkmen soğuğa rağmen enerjisinde bir şey eksilmeden orkestrası ile performansını sergilerken Mavi şarkısında sahnede melek kanatları ile eşlik eden dansçılar gecenin sürprizi oldu.