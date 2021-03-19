GÖKÇE YAZI ERKEN GETİRDİ

NEDRET HOTUN

İSTANBUL

Yılın bir bölümünü eşiyle Marmaris'te geçiren Gökçe, düzenli olarak yaptığı sporun faydalarını instgramda paylaştığı fotoğrafla gösterdi. Pandemi sebebiyle uzunca bir zaman İstanbul'daki evini kapalı tutan Gökçe, doğanın içinde eşi ve hayvanları ile mutlu bir hayat sürüyor. Pandemi ve hijyen kurallarını son derece sıkı bir şekilde uygulayan Gökçe, yayınlayacağı şarkılara bir yandan hazırlanırken diğer yandan yazın gelmesi ile beraber konserlerde hayranları ile buluşmak için sabırsızlanıyor.