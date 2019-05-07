Göbeklitepe yatırımcıları bekliyor

İSTANBUL - UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Şanlıurfa'daki Göbeklitepe turizm merkezlerinden biri haline geldi. Bu kapsamda Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle kurulan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme A.Ş'nin yol haritası açıklandı. Düzenlenen basın toplantısında konuşan Şanlıurfa Turizmi Geliştirme Anonim Şirketi Genel Müdürü Mehmet Uncu kentte konaklama sıkıntısının baş gösterdiğini ifade ederek, konuya ilişkin ciddi çalışmalar yapıldığını anlattı.

Kentin turizminin gelişmesindeki amaçlar, pazarlama ve markalaşma, turizm iş geliştirme ile planlama ve politika oluşturma konularına dair açıklamada bulunan Mehmet Uncu, Göbeklitepe'nin tanıtımı için bir dostluk turnuvası düzenleneceğini aktardı.

DOSTLUK MAÇI DÜZENLENECEK

"Uluslararası tanıtımla beraber Göbeklitepe’nin Türkiye içinde de tanıtımı sağlanacak. Bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullanan Uncu, “Mayıs ayı içinde eski Alman futbolcular ve Türk futbolcuları arasında Şanlıurfa'da dostluk maçı oynanacak. Gastronomi turizmi konusunda Şanlıurfa'yı hak ettiği noktaya getirmek için de bir dizi çalışmalarımız var" dedi.

SPONSORLARA VERGİ MUAFİYETİ

Kentin tanıtımı noktasındaki diğer çalışmalara da değinen Uncu, sponsor olacak firmalara vergi konusunda büyük kolaylıklar sağlanacağını belirterek, "Kültür Bakanlığımızla yaptığımız görüşmede, Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda bu faaliyetler gerçekleşirken, sponsorluklarla bu işi daha fazla paydaşlı bir yapıya dönüştürebiliriz diye düşündük. Sponsorluk dosyası hazırladık, birçok kuruluşa verdik. Bakanlığımız da Kültür Müdürlüğümüzü yetkilendirdi. Sponsor olan kurum ve kuruluşlar, özellikle özel sektör kuruluşları, kurumlar vergisi matrahını sponsorluk faaliyeti kapsamında düşebilir. Sponsor olurlarsa bunu kurumlar vergisi yerine yüzde 100 oranında mahsul edebilirler. Özellikle fazla vergi veren mükellefleriniz varsa bunlar ülkemize sponsor olmak istiyorlarsa biz onlara sponsorluk ile ilgili bilgileri hazırlayıp verebiliriz. Onlar da vergisini Urfa’da değerlendirmiş olur. Urfa’ya daha büyük katkısı olur. Biz bu kapsamda Ziraat Bankası, Halk Bankası, Türk Hava Yolları gibi önemli markalarla görüştük. Ramazanda da görüşmelerimiz olacak. Buradaki ana amacımız ise bunu Urfa’da her yıl sistematik olarak gerçekleştirmek, Urfa’ya oturtmak. Sadece kamu ve yerel kamu kuruluşunun değil, özel sektörü de bu işe dahil edelim" şeklinde konuştu.

“YATIRIMCILARI BEKLİYORUZ”

Yatırımcıları bölgeye çekmek için de çalışmalar yaptıklarını kaydeden Uncu, "Kalkınma Ajansı’yla birlikte çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma kapsamında belediyelere ve kamuya, tarihi yapıdan envanterini çıkarıyoruz. Kalkınma Ajansı bayağı yardımcı oluyor. Yapıların envanteri mayıs ayında tamamlanacak, haziran ayı içerisinde ise turizm yatırımcıları gibi büyük kuruşlara gidip Şanlıurfa’ya gelip yatırım yapmaları konusunda sunum yapacağız. Zaten bir yatırımcının ilk sorduğu şey arsa ya da bina olduğu için buraya yatırım yapıp öyle gideceğiz. Bu çalışmayı yaptıktan sonra aynı ay içerisinde onları Urfa’ya davet edeceğiz. Urfa’da yerleri bire bir göstereceğiz. Buraya Urfalı yatırımcıları da davet ediyoruz. Bu isteği herkesle paylaşabiliriz" diye konuştu.

YENİ TURİZM İŞ MODELİ

Turizm girişimciliği konusunda bir modeli uygulayacaklarını bildiren Uncu, "Geçtiğimiz günlerde UNESCO milli komisyonu buradaydı. Onların da bir talebi var. Hali hazırda Göbeklitepe’nin ziyareti konusunda sıkıntılar yaşanıyor. Göbeklitepe turistik alandan öte kültürel miras. Kültürel miraslarda ise koruma planı dengesini iyi oturtmak gerekiyor. Geçmişteki çalışmalarımız var. Mayıs ayında Urfa’da toplayacağız. Onların da kendilerine ait fonları var. Onlara turizm iş modeli sunduk. Bu hafta görüşmelerini yaptık. Bunu yapma sebebimiz ise turizm girişimciliği konusunda bir modeli uygulamak. Kalite standartları konusunda yeni eleman alımı tamamladıktan sonra bunları yapacağız" diyerek sözlerine son verdi.