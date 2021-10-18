“GLAMOUR” Sergisi - La Visione Art Gallery

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



La Visione Art Gallery, 9 Ekim 2021 tarihinde, birbirinden değerli yerli ve yabancı sanatçıların “Glamour” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yaptı. Sanatçıların eserleri kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.



Pandemi dönemi kurallara uyum sağlayan sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topladı.



Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Anna Cumur, Arda Yiğit Şen, Aybüke Uğurlu, Ayşe Karaduman, Betül Ayanoğlu Baş, Betül Saygılı, Deniz Başkalem, Duygu Demir, Ebru Uygun, Eda Okşaş, Eda Yılmaz, H. Banu Yılmaz Doğan, Hülya Ellen Arslan, İdil Tolun, Julıa Bolshakova, Kıvanç Nalça, Maryam Sadeghi, Meryem Bayraktar, Nida Ayça Onur, Semnura Candle, Sena Ergin, Serpil Saydan, Suhair Alsalman, Şebnem Ceylan, Zeliha Tokatlı, Zeynep Karakaş, Zeynep Ülkü Cengiz

Sergi Küratörü Yaman Pakdil