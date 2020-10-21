GENİŞ OYUNCU KADROSUYLA YER ALTI ÇETESİ İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA OLACAKLAR

Kaliteli oyuncu kadrosu Yer Altı Çetesi film çekimine hazırlıklarını yaparak izleyicilerin karşısında olacaklar.
İstanbul'un en güzel gözde semtlerinden birinde film çekimlerimiz başlayacaktır
SOSYAL UYARICI
Senarist, senaryo yazarı ve yapım yönetmen sinema dizi oyuncusu Sibel Demirdiş oyuncular yeteneğini göstererek Yer Altı Çetesi’nde Mafya babası aksiyon polisli film gerçek kesitlerle örnek alınmış sosyal uyarıcı bir film olacaktır dedi.
Bu film de sürpriz oyuncular filme katılacaklar
Büyük yapımcılar ve yönetmenlerle birlikte Yer Altı filminde çalışacaklardır
İZLEYİCİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM
Yer Altı Çetesi filmin galasının İstanbul’da olacağını oyuncu ekibine kolaylıklar diler. İzleyicilerimize şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum
Yapım Yönetmen
Sibel Demirdiş
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Haber: Nihat İlikcioğlu
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NİHAT İLİKCİOĞLU
Önce Vatan Gazetesi
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Tel. 0 532 764 44 48
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