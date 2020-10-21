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GENİŞ OYUNCU KADROSUYLA YER ALTI ÇETESİ İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA OLACAKLAR

21 Ekim 2020 Çarşamba 13:38
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GENİŞ OYUNCU KADROSUYLA YER ALTI ÇETESİ İZLEYİCİLERİN KARŞISINDA OLACAKLAR

Kaliteli oyuncu kadrosu Yer Altı Çetesi film çekimine hazırlıklarını yaparak izleyicilerin karşısında olacaklar.

İstanbul'un en güzel gözde semtlerinden birinde film çekimlerimiz başlayacaktır

SOSYAL UYARICI

Senarist, senaryo yazarı ve yapım yönetmen sinema dizi oyuncusu Sibel Demirdiş oyuncular yeteneğini göstererek Yer Altı Çetesi’nde Mafya babası aksiyon polisli film gerçek kesitlerle örnek alınmış sosyal uyarıcı bir film olacaktır dedi.

Bu film de sürpriz oyuncular filme katılacaklar

Büyük yapımcılar ve yönetmenlerle birlikte Yer Altı filminde çalışacaklardır

İZLEYİCİLERİME TEŞEKKÜR EDERİM

Yer Altı Çetesi filmin galasının İstanbul’da olacağını oyuncu ekibine kolaylıklar diler. İzleyicilerimize şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum

Yapım Yönetmen

Sibel Demirdiş

Önce Vatan Gazetesi 

Haber: Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

NİHAT İLİKCİOĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

e. posta: [email protected]

https://www.facebook.com/nihat.ilikcioglu

https://www.instagram.com/nihat_ilikcioglu/

http://www.oncevatan.com.tr/

Tel. 0 532 764 44 48

Önce Vatan Gazetesi

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