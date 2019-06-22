Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak

İZMİR- İzmir’in Urla ilçesi, yerli-yabancı birbirinden ünlü sanatçı ve rock müzik grubunun katılacağı “Gençlik Karnavalı”na ev sahipliği yapacak. 4 gün sürecek karnavalda aralarında, Teoman, Can Bonomo, Hayko Cepkin, Edis, Redd, Güliz Ayla ve Duman’ın da bulunduğu birçok isim sahne alacak.
SANATÇILAR ZAMANIN RUHU İLE BELİRLENDİ
Rock müziğin önde gelen isim ve grupları, 27-30 Haziran tarihleri arasında İzmir’in Urla ilçesinde tam 4 gün sürecek “Gençlik Karnavalı”nda, gençlerle buluşacak. Gençlik karnavalına, Türkiye’nin ilk karnavalında senin de “Bir Hikayen Olsun” sloganıyla çağrı yapılırken, “Ülkemizde tek düzeleşmiş eğlence endüstrisine yeni seçenekler sunmaya ve kültür-sanat hayatına yeni bir soluk aldırmaya geliyoruz. Çünkü ilkler unutulmaz, ilkler güzeldir, ilkler her zaman eşsiz hikayelere kapı açmıştır” denildi. Türkiye’nin değişik illerinden binlerce gencin katılması beklenen karnavalda yer alacak sanatçılar, aktif olarak kullanılan tüm dijital müzik platformlarının verileri analiz edildi ve sosyal medya dinamikleri göz önünde bulundurularak, “zamanın ruhu” ile belirlendi.
ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK
Urla’da Kum Deniz Plajı’nda 27 Haziran’da başlayacak ve 30 Haziran’da sona erecek karnavala katılan sanatçılar ve program şu şekilde:
27 Haziran 2019
Fedde le Grand
Teoman
Can Bonomo
Pera
Şanışer
Hedonutopıa
28 Haziran 2019
Abdullah İnal
Edis
Redd
Şehinşah
Eda Baba
Gökcan Sanlıman
29 Haziran 2019
Hey Douglas
Duman
Hayko Cepkin
Ben Fero
Güliz Ayla
Lımbotheque
30 Haziran 2019
Feder
Ezhel
Eva Simons
Yüzyüzeyken Konuşuruz
Anıl Piyancı
Vera
Haber: Elif Hayvalı
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