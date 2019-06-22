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Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak

Türkiye’nin ilk “Gençlik Karnavalı”, 27 Haziran’da Urla’da başlıyor. 4 gün sürecek karnavalda, yerli ve yabancı sanatçılar sahneye çıkacak.

Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak

Türkiye’nin ilk “Gençlik Karnavalı”, 27 Haziran’da Urla’da başlıyor. 4 gün sürecek karnavalda, yerli ve yabancı sanatçılar sahneye çıkacak.

22 Haziran 2019 Cumartesi 11:08
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Gençlik Bu Karnavalda Buluşacak

İZMİR- İzmir’in Urla ilçesi, yerli-yabancı birbirinden ünlü sanatçı ve rock müzik grubunun katılacağı “Gençlik Karnavalı”na ev sahipliği yapacak. 4 gün sürecek karnavalda aralarında, Teoman, Can Bonomo, Hayko Cepkin, Edis, Redd, Güliz Ayla ve Duman’ın da bulunduğu birçok isim sahne alacak.    

SANATÇILAR ZAMANIN RUHU İLE BELİRLENDİ 

Rock müziğin önde gelen isim ve grupları, 27-30 Haziran tarihleri arasında İzmir’in Urla ilçesinde tam 4 gün sürecek “Gençlik Karnavalı”nda, gençlerle buluşacak. Gençlik karnavalına, Türkiye’nin ilk karnavalında senin de “Bir Hikayen Olsun” sloganıyla çağrı yapılırken, “Ülkemizde tek düzeleşmiş eğlence endüstrisine yeni seçenekler sunmaya ve kültür-sanat hayatına yeni bir soluk aldırmaya geliyoruz. Çünkü ilkler unutulmaz, ilkler güzeldir, ilkler her zaman eşsiz hikayelere kapı açmıştır” denildi. Türkiye’nin değişik illerinden binlerce gencin katılması beklenen karnavalda yer alacak sanatçılar, aktif olarak kullanılan tüm dijital müzik platformlarının verileri analiz edildi ve sosyal medya dinamikleri göz önünde bulundurularak, “zamanın ruhu” ile belirlendi.

ÜNLÜ İSİMLER SAHNE ALACAK

Urla’da Kum Deniz Plajı’nda 27 Haziran’da başlayacak ve 30 Haziran’da sona erecek karnavala katılan sanatçılar ve program şu şekilde:

27 Haziran 2019

Fedde le Grand 

Teoman

Can Bonomo

Pera

Şanışer

Hedonutopıa

28 Haziran 2019

Abdullah İnal

Edis

Redd

Şehinşah

Eda Baba

Gökcan Sanlıman

29 Haziran 2019

Hey Douglas

Duman

Hayko Cepkin

Ben Fero

Güliz Ayla

Lımbotheque

30 Haziran 2019

Feder

Ezhel

Eva Simons

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Anıl Piyancı

Vera

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 22.06.2019 04:14
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27-30 HaziranKum Deniz Plajı’DumanGüliz AylaReddEdisHayko CepkinCan BonomoTeomanUrla’Gençlik KarnavalıRock Müziğin önde Gelen Isim Ve GruplarıElif Hayvalı
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