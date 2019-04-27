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Genç Sanatçıların “Soul Breeza” Sergisi...

La Visione Sanat Art Galery; kreatörlüğünü Gizem Günaçtı’nın yaptığı, usta ve genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “Soul Breeza”nın açılışını 19 Nisan 2019 Perşembe günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

Genç Sanatçıların “Soul Breeza” Sergisi...

La Visione Sanat Art Galery; kreatörlüğünü Gizem Günaçtı’nın yaptığı, usta ve genç sanatçıların Karma Resim Sergisi “Soul Breeza”nın açılışını 19 Nisan 2019 Perşembe günü kalabalık sanatsever davetli topluluğunun izlenimine sundu. 

27 Nisan 2019 Cumartesi 20:36
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Genç Sanatçıların “Soul Breeza” Sergisi...

ZAMBAK KARABAY

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını kağıt ve tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış genç sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinden yerli ve yabancı sanata gönül vermiş 23 sanatçının kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı sürprizlerle dolu özgür eserleri görülmeye değer.

SERGİDE OLAN SANATÇILAR

Alper Karakaş, Berk Sarıgöllü, Betül Saygılı, Burçin Belentepe, Büşra Girgin, Çağla Yeliz Usta, Deniz Demirel, Elif Çiftçioğlu, Esin Büyükkalfa, Esra Dayan, Galip Altay, Hatice Tekin, Ilgaz Özgentoğçuoülu, Nadin Veske, Özlem Yıldırımtürk, Pelin Temoçin, Rezzan Demir, Ruşen Polat, Seda Çubukçi, Şebnem Aykut Keskin, Şirin Özcan, Tına Saveleva, Zeynep Fulya Aday

Çok sayıda farklı konudaki eserlerin sergisi, 2 Mayıs 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.




    


    

 

   

  

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Son Güncelleme: 27.04.2019 20:47
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