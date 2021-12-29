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GENÇ OYUNCU EMİRHAN ÖZTÜRK 3. ÖDÜLÜ KAZANDI!

29 Aralık 2021 Çarşamba 09:37
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GENÇ OYUNCU EMİRHAN ÖZTÜRK 3. ÖDÜLÜ KAZANDI!

Emirhan Öztürk, 2017 yılında denizcilik güverte mezunu olur olmaz ilk set deneyimi Kanal D’ de ‘’ Arka Sokaklar ‘’dizisiyle başladı.

20 Yaşında olan Emirhan Öztürk kariyerinde hızlı adımlarla ilerlerken
ve projelerde adını söz ettirmeye de ödüller almaya devam ediyor
3 ödül kazanan ve bir ödül de 2021  İmaj Magazin Sanat Ödüllerini düzenleyen ve sunan samat elçisi Sayın Gündüz
Şutanrıkulu tarafından layık görüldü

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Zor zamanlarda sanatın sansürlenmeyeceğini ve sanatın parmaklıklar
arkasına alınmayacağını söyledi

Dizi oyuncusu, Emirhan Öztürk izlediğiniz ve izleyeceğiniz bir çok

dizide rol almıştır. İşte o dizilerden bazıları;

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Rol Aldığı Diziler;

1.Savaşçı 97.bölüm

2.Ya İstiklal Ya Ölüm

3.Seksenler 297.bölüm

4. Arka sokaklar 534.bölüm

5. Çukur

6. Payitaht Abdulhamit

7. Akif

8. Yemin

9. Trend Yol

Sinema Projeleri

1. Şeflerin Şefi

Reklam Projeleri

1.Paşa döner reklam 2020

2.Trt tanıtım reklam 2020

ve Rol aldığı belgesel '' 18 Mart Çanakkale belgeseli 2020
 

Haber: 

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48

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GENÇ OYUNCU EMİRHAN ÖZTÜRK 3. ÖDÜLÜ KAZANDI
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