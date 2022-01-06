“Genç Dönem” Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ ın açılışını yaptığı gençlere destek amacıyla açılan “Genç Dönem” isimli sergi 5 Ocak 2022 tarihinde MKM Mustafa Kemal Kültür Merkezi Beşiktaş Çağdaş Sanat Galerisi’nde gerçekleşti.



Sergi açılımını sağlayan OvooArt Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Körpi; “Genç sanatçıları tanımak, moral vermek, keşfetmek ve hatta eser satın alarak destek olmak için sanatseverin de sergiyi gezmeleri tavsiye edilir” dedi. 200’ e yakın genç sanatçının mükemmel eserleri sizleri bekliyor.

Sergi, 17 Ocak 2022 tarihine kadar MKM Mustafa Kültür Merkezi Beşiktaş Sanat Galerisi, Uğur Mumcu Caddesi No:8 Kat:1 Akatlar-İstanbul adresinde izlenimde olacak.